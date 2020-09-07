وفاة المخرج التشيكي الحائز على "الأوسكار" جيري مينزل عن 82 عاما

توفي المخرج التشيكي، الحائز على جائزة الأوسكار، جيري مينزل عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناته من مشاكل صحية خطيرة.

وقالت زوجته أولغا مينزيلوفا عبر فيسبوك، ”عزيزي، أشكرك على كل يوم قضيته معك، كل يوم كان استثنائيا، وممتنة لك أيضا على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب قوتك“.

ولم يظهر جيري إلا نادرا منذ إجرائه جراحة في المخ في عام 2017.

ووفق موقع ”بي بي سي“ البريطاني، كان مينزل قد حصل على جائزة الأوسكار في عام 1968 لأفضل فيلم بلغة أجنبية عن دراما الحرب العالمية الثانية، واستند فيلمه ”قطارات مراقبة عن قرب“ إلى رواية الكاتب بوهوميل هرابال والذي شارك في كتابته معه.

وبعد فوز الفيلم بجائزة الأوسكار، تعاون الثنائي عدة مرات، وعن فوزه بجائزة الأوسكار، قال مينزل إن الحظ كان له دور، وإنه بغض النظر عن الجوائز والميداليات التي تلقاها عن هذا الفيلم، فقد كان محظوظا بصداقة جمعته مدى الحياة بهرابال.

واعتبر جيري أحد الشخصيات البارزة في السينما التشيكية الجديدة خلال الستينيات، ودرس الإنتاج السينمائي في براغ وتخرج عام 1962.

في عام 1969، حظرت الحكومة الشيوعية فيلمه Larks on a String، والذي يحكي قصة شخصيات أجبرت على العمل في معسكر لإعادة التأهيل، وتم إصداره في النهاية في عام 1990 بعد سقوط الحكومة وفاز الفيلم بجائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي في ذلك العام.

حصل مينزل أيضا في عام 1987 على ترشيح ثانٍ لجائزة الأوسكار عن فيلمه My Sweet Little Village، وفاز مينزل بعدد من الجوائز الدولية بما في ذلك وسام الفنون والآداب الفرنسي وميدالية الاستحقاق التشيكية.

وفضلا عن عمله في الإخراج، شارك جيري بالتمثيل في حوالي 80 فيلما وعمل كمخرج مسرحي، وكان آخر فيلم له The Interpreter عام 2018 الذي يروي قصة رجل يسعى للانتقام من جندي سابق في قوات الأمن الخاصة قتل والديه.