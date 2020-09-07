من هي الفنانة المصرية الراحلة عايدة كامل؟

غيّب الموت، يوم الاثنين، الفنانة المصرية عايدة كامل، عن عمر ناهز الـ89 عاما، متأثرة بوعكة صحية طارئة ألمت بها قبل 3 أسابيع قضتها في المستشفى.

ولدت الفنانة الراحلة العام 1931، وسطع نجمها في خمسينيات القرن الماضي، وتحمل في سجلها أكثر من 50 عاما من مسيرتها الفنية.

اشتهرت عايدة كامل بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأبرز أفلامها: ”ست الحسن، لحن الخلود، دايما معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه“.

وفي الدراما، قدمت الراحلة عدة مسلسلات، من بينها: ”بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي“.

بينما تضمنت أعمالها الإذاعية الدرامية: ”الحب كدة، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق“.

وتزوجت الفنانة الراحلة من الفنان المصري محمود عزمي، واعتادت خلال السنوات الماضية إحياء ذكرى وفاته دوما بنشر صوره عبر حسابها الشخصي في ”فيسبوك“.

كُرمت عايدة كامل في المسرح القومي خلال عام 2006، كما كُرمت بمسرح ”الهناجر“ من المركز القومي للمسرح في عام 2017.