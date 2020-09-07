وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل بعد صراع قصير مع المرض

توفيت الفنانة المصرية عايدة كامل، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ89 عاما، وذلك بعد صراع قصير مع المرض.

ونعى المجلس الأعلى للثقافة المصري في بيان، وفاة الفنانة عايدة كامل، والدة أمين المجلس هشام عزمي وزوجة الفنان الراحل محمود عزمي.

وقال البيان: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى، وجميع العاملين، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، نسأل الله أن يتغمدها برحمته“.

وكانت الفنانة عايدة كامل قد كشفت مؤخرا عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وقالت عايدة عبر ”فيس بوك“: ”يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات“.