إخلاء سبيل سبعة من مشاهير غسل الأموال في الكويت‎‎

أخلت النيابة العامة في الكويت، في ساعة متأخرة من يوم الأحد، سبيل الدفعة الأولى من مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسيل الأموال، الذين خضعوا لتحقيقات ماراثونية منذ ساعات الصباح الأولى بعد استدعائهم من قبل النيابة.

وبحسب صحيفة ”الرأي“ الكويتية، فقد أخلت النيابة سبيل المشاهير وهم سبعة بكفالة مالية بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة.

النيابة العامة تخلي سبيل 7 من مشاهير «السوشيال ميديا» بكفالة مالية بعد أن وجهت لهم تهمة غسل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة pic.twitter.com/77Z6aPUaOC — الراي (@AlraiMediaGroup) September 6, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية بوقت سابق أسماء المشاهير الذين خضعوا لجلسة التحقيقات اليوم وهم (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، ونهى نبيل وزوجها).

وتم استدعاء هؤلاء المشاهير الذين وردت أسماؤهم بقوائم المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة، ومن المرتقب استدعاء بقية المشاهير والمتهمين الآخرين بشكل متتابع للتحقيق معهم.

وتلقت النيابة العامة سابقاً أكثر من أربعين بلاغا من وحدة التحريات المالية بشأن قضية غسيل الأموال، ضد مشاهير وشركات ووافدين، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين بالقضية.

وأصدرت النيابة آنذاك قرارات بتجميد أرصدة المتهمين، ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.