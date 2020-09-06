للمرة الأولى.. محمد رمضان يغني بالفرنسية في كليب "يا حبيبي" (فيديو)

أطلق الفنان المصري محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة ”يا حبيبي“، بالتعاون مع الفنان العالمي ميتر جيمس، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويغني محمد رمضان للمرة الأولى في الكليب باللغة الفرنسية، بينما تم تصوير الأغنية في مدينة دبي، وسط إمكانيات إنتاجية وإخراجية عالية، وظهر الفنان المصري بـ7 إطلالات مختلفة فيما ظهر ميتر جيمس بـ5 إطلالات.

واستعان محمد رمضان، في كليبه الجديد، بيخت سياحي ضخم ظهر في عرض البحر، كما استقل 3 أنواع من السيارات الأغلى سعرا على مستوى العالم، فضلا عن استعانته بمدرعة حربية، وأجواء ساحرة أبهرت المشاهدين.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، على مستوى التمثيل كان من خلال مسلسل ”البرنس“، الذي شارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وتم عرضه في رمضان الماضي.