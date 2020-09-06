أنباء عن مقتل الفنان اليمني "كشكوش" يثير "جدلا افتراضيا"

أثار الفنان الكوميدي اليمني، داؤود سليمان، المعروف بـ“كشكوش“، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء عن مقتله اليوم الأحد، أثناء قتاله إلى جانب مليشيات الحوثيين، بمعارك تخوضها ضد الجيش اليمني، المسنود من قوات التحالف العربي، بمحافظة الجوف، شمال البلاد.

ونشرت وسائل إعلام محلية، وناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مقتل ”كشكوش“، إلا أن خبر مقتله لا يزال غير مؤكد حتى اللحظة، إذ يقول بعض النشطاء إنهم تواصلوا مع الممثل اليمني سليمان داؤود، وأكد لهم أنه بخير.

وظهر ”كشكوش“ مقاتلًا في صفوف مليشيات الحوثيين، بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بداية عام 2019، في مقطع فيديو، متسببًا بصدمة للكثير من جمهوره ومعجبيه المحليين.

وتعليقًا على نبأ مصرع الفنان ”كشكوش“ في صفوف الحوثيين، قال الكاتب اليمني سام الغباري، ”خُدِعنا حتى من كشكوش، الذي كان يتابعه إخوتي الصغار بشغف، ظهر هاشميًا عرقيًا نتنًا ومسلحًا، غير أنه انتهى اليوم في الجوف جثة تأكلها الضباع“.

ومضى في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا: ”اخترق الهاشميون الفرس وعي قيادة اليمن بكل اتجاه، وقدموا أنفسهم روادًا في كل مجال، ثم انقضوا بهجمة رجل واحد على حياتنا ثم ذهبوا إلى جهنم وردا“.

ويرى الناشط اليمني يحيى قمع، أن ”معركة الحوثي ومشروعه السلالي الذي يستهدف المجتمع اليمني بجميع مكوناته، معركة جمع لها من شتى القطاعات الثقافية والتربوية والدينية والقبلية والإعلامية“.

وأشار في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إلى أن ”كشكوش، صانع الابتسامة حوله الحوثي إلى صانع للموت“.

في حين نفى مدير مكتب المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثيين، أمين أحمد حيان، صحة مقتل الممثل اليمني سليمان داؤود ”كشكوش“.

وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”اتصلنا به قبل قليل، وأكد أنها مجرد كذبة من أحد المغفلين قام بنشرها وتعميمها“.

ويعد الممثل اليمني داؤود، أحد أبرز الوجوه الفنية في اليمن، إذ كان بطلًا للمسلسل الكوميدي المخصص للأطفال ”كشكوش“ في عام 2003، قبل أن يواصل مشواره الفني ويشارك في عدد من المسلسلات الكوميدية والأعمال الدرامية اليمنية، على مدى السنوات الماضية.