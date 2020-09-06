نجل طلال مداح يثير الجدل بهجومه على موزعي أغاني والده دون وجه حق

أحدث عبدالله طلال مداح نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، جدلا واسعا بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عقب هجوم عنيف شنّه على من يستخدم أغاني والده بإعادة توزيعها وبثّها عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

وأوضح عبدالله طلال مداح، أن هؤلاء يسعون لتحقيق مكاسب مادية على حساب أغاني والده، دون الحصول على تنازل كتابي منه كونه الوريث الوحيد له، موجها إنذارا أخيرا لمن يُقدم على ذلك الفعل مجددا، وعلقّ بقوله: ”طز فيكم كلكم“.

وأشار نجل طلال مداح، إلى أنه ترك هؤلاء المستفيدين طيلة 20 عاما سابقة دون استفادة صاحب الحق الأصلي، معلنا أن قناة وزارة الإعلام الثقافية وإنتاجها والقناة التابعة لها هي الجهات المنوط بها أحقية بثْ أغاني والده وتوزيعها.

ودوّن نجل طلال مداح تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية.. ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كليًا“.

وأضاف ”مداح“ قائلا: ”لا تزعلون بس حقي أعطيتكم مجانًا عشرين سنة استهبلتم وكل من هب ودبْ غنى وكتب فلكلور.. قناتنا توزع كل شي وتسحبون أعمالنا بقنواتكم.. لا طز فيكم كلكم“.

راسلت يوتيوب و طالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية. ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كلياً. لا تزعلون بس حقي اعطيتكم مجاناً عشرين سنة استهبلتم و كل من هب و دب غنى و كتب فلكلور. قناتنا توزع كل شي و تسحبون اعمالنا بقنواتكم. لا طز فيكم كلكم. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) September 6, 2020

وفي تغريدة ثانية كتب قائلا: ”غير قناة وزارة الإعلام الثقافية وإنتاجها وقناتنا ما ينزل شي لو أوقف نص قنوات اليوتيوب.. إنذار نهائي“.

غير قناة وزارة الاعلام الثقافيةو انتاجها و قناتنا ما ينزل شي لو اوقف نص قنوات اليوتيوب. إنذار نهائي. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) September 6, 2020

وانقسم المتابعون للقضية بين مؤيد ومعارض وسط حالة من الجدل، بشأن طريقته التي تحدث بها مع المتابعين، حيث طالبه البعض بأن ينتهج مسلك الدعاوى القضائية ضد من يعتدي على حقوق أغاني والده، بينما هاجمه آخرون بسبب أسلوبه.

ومن بين المتفاعلين بالتغريد مع عبدالله طلال مداح، مغرد يُدعى عبدالله الجعيد فكتب: ”أبو طلال في اعتقادي بأن جميع محبي والدنا طلال مداح رحمه الله مؤيدين كل إجراء تقوم به، وأرجو منك قبول هذا الرأي إذا كان فيه مصلحه للجميع وخاصه إرث المرحوم بإذن الله وهو (إقامة دعوى قضائية على كل من استغل هذا الإرث بغير وجه حق أو من سهل فى نشره وهم يعلمون من صاحب الحق فى السماح بذلك)“.

ابوطلال فى اعتقادى بأن جميع محبى والدنا طلال مداح رحمه الله مؤيدين كل اجراء تقوم به وارجو منك قبول هذا الرأي إذا كان فيه مصلحه للجميع وخاصه إرث المرحوم بإذن الله وهو ( إقامة دعوى قضائية على كل من استغل هذا الإرث بغير وجه حق او من سهل فى نشره وهم يعلمون من صاحب الحق فى السماح بذلك — عبدالله الجعيد (@jsa692) September 6, 2020

وعلقّ مغرد يُدعى أبو نجد قائلا: ”والله لقد كان أباك رجلا أخاذا يسلب الألباب بسلمه وبحديثه وطيبه وابتسامته..أما أنت فلا تعليق“.

وردّ عليه ”أبو طلال“ قائلا: ”أنا لا أرحم و لا أخلي رحمة تنزل.. عاجبك ولا لا؟؟ يا كبير الورثة؟“، مضيفا: ”شخصيتي غير المرحوم لا أرحم و لا أخلي الرحمة تنتشر عاجبك ولا لا؟؟ مزاجي و أنا حر فيه؟؟ لك رأي معاكس؟؟“.

والله لقد كان أباك رجلاً أخاذاً يسلب الألباب بسلمه وبحديثه وطيبه وابتسامته..أما أنت فلا تعليق.. — أبو نــجــد (@FhdDaghreri) September 6, 2020

وقال مغرد يُدعى غسان شربتلي، في تعليق طالب فيه باستثنائه من أي قرار يتخذه لأنه استأذن منه فقال: ”أبو طلال، أتمنى أن أستثنى من هذا القرار اللي احترمه تماما وهو حق مشروع لك.. ولكن أنا استأذنت منك قبل ما أغني أغاني المرحوم، وعندي نية إني أغني أكثر من أغنية له مستقبلا.. أتمنى من صدرك الرحب إنك تستثنيني من هذا القرار.. محبتي وتقديري لك“.

وردّ طلال مداح قائلًا: ”ان شاء الله لا بدأت الشركة شغلها يصير خير استثني أو لا هذا راجع ليا راح يراسلوك لو عندك تنازل ما راح يكلمك منهم أحد“، ليرد عليه ”شربتلي“ بقوله: ”حقك وما عليه خلاف .. ولكن ترى استأذنت منك في أغنية (الموعد الثاني) قبل ما أنزلها، ووافقت إني أنزلها.. وأنا من طبعي أساسا ما أغني أغنية لأحد إلا استأذن منه“، ليعاود ”مداح“ الرد بقوله: ”اللي تم السماح بها مستثناة“.

ابو طلال، اتمنى استثنى من هذا القرار اللي احترمه تماماً وهو حق مشروع لك..

ولكن انا استأذنت منك قبل ما اغني اغاني المرحوم، وعندي نية اني اغني اكثر من اغنية له مستقبلاً.. اتمنى من صدرك الرحب انك تستثنيني من هذا القرار..

محبتي وتقديري لك ♥️ — غسان شربتلي (@shorbatli) September 6, 2020

وعلقّ آخرون داعمون له في قراراته بينهم من قال: ”الله يوفقك يابو طلال قرار سليم جدا اللع يعافيك.. ارجو إضافة فيلم (شارع الضباب) الفيلم ليس من حقوق mbc وكل ما أقوم برفعه أتفاجأ بمنعه“، وكتب آخر: ”فعلا أبو حمزه شخص لا أنساه أمتعنا في الطلاليات شخص مبدع ومخلص فله تحياتي واحترامي“.

وأضاف مغرد قائلا: ”لا يكون بتلتفت كمان لرسامين وتدور حقوق لك عشان أبدأ أحذف أعمالي “ رحم الله طلال مداح ليته ما خلفك“، بينما تابع آخر: ”تحلم أحد مثل طلال أو يأتي طلال نسخة واحدة غير قابلة للنسخ والتزوير“.

ويعد الراحل طلال مداح من أكثر الفنانين جماهيرية؛ إذ بدأ مشواره الفني بسن صغيرة، وأبدى رغبة جامحة بتعلم الموسيقى منذ أن كان في المدرسة، وبدأ مشواره الفني بشكل فعلي عندما بلغ العشرين عاما، واستمر حتى آخر لحظات حياته؛ حيث توفي وهو يغني ويعزف على العود.