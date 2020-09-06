هاري وميغان يخططان لإنتاج فيلم عن الأميرة ديانا ضمن صفقتهما مع "نتفليكس"

يجري الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، محادثات لإجراء فيلم وثائقي عن حياة الأميرة ديانا، مع منصة الترفيه العملاقة ”نتفليكس“ كجزء من الصفقة التي وقعها الثنائي هذا الأسبوع، حسبما ذكرت التقارير.

يمكن أن يشكل الفيلم، الذي سيكون على ما يبدو تكريمًا لإرث الأميرة الراحلة ديانا، جزءًا من صفقة مع ”نتفليكس“ يُعتقد أنها تبلغ قيمتها 112 مليون جنيه إسترليني.

وشهد هذا الأسبوع توقيع دوق ودوقة ساسكس، على صفقة إنتاج ضخمة مع عملاقة الترفيه الأمريكية ”نتفليكس”، مقابل إنتاج أفلام وثائقية، وعروض تلفزيونية مكتوبة، وبرامج للأطفال.

وجاءت الصفقة، بعد أن أعلن الثنائي في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، عن أنهما سيتراجعان ككبار أفراد العائلة المالكة، ويسعيان إلى أن يصبحا مستقلين ماليًا.

وأسسا شركة إنتاج لم يتم تسميتها بعد، ويقال إنهما سيصنعان أفلامًا وثائقية وروائية وبرامج للأطفال، وإذا كان الفيلم الوثائقي عن الأميرة ديانا سيمضي قدمًا، فإنه سيغطي حياتها وإرث عملها، وفقًا لتقارير صحيفة ”ميرور“.

واشتهرت الأميرة التي توفيت بحادث سير في باريس عام 1997، وهي بعمر 36 عامًا، بدعمها للجمعيات الخيرية التي تعالج التشرد، وفقر الأطفال، وحملات أخرى لحظر الألغام الأرضية. كما ساعدت الأميرة الراحلة في تغيير النظرة إلى مرضى الإيدز، عندما تم تصويرها وهي تمسك بيد رجل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، ثم اعتقد الكثيرون أنه معدٍ.

وكشفت المصادر، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يجريان محادثات لإنتاج فيلم وثائقي طويل، حول تاريخ الأميرة ديانا العائلي وتراثها، مضيفة أنه سوف ينتج تكريمًا لديانا وتوضيحًا لكل أعمالها الخيرية التي قامت بها. وفي الوقت نفسه، كانت منصة الترفيه العملاقة نيتفليكس تسعى أيضًا، لعمل فيلم وثائقي عن ديانا، وهذا شيء كانوا يدفعون من أجله. كما ستوفر المنصة للزوجين جمهورًا عالميًا كبيرًا لكل ما ينتجون.

وتفتخر ”نتفليكس“ بعدد متابعيها الآن الذي يصل إلى 192 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، 12 مليون منهم في المملكة المتحدة، وحققت العام الماضي أرباحًا إجمالية، بلغت 1.7 مليار جنيه إسترليني.