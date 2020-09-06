إصابة الفنان المصري جمال يوسف بمرض السرطان

أُصيب الفنان المصري جمال يوسف، بمرض سرطان ”البلعوم“ ودخلت حالته الصحية في مرحلة من التدهور، بعدما استطاع السرطان أن يتمكن منه ويلزمه الفراش طيلة الثلاثة أشهر الماضية.

وكشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ“إرم نيوز“ تفاصيل الوضع الصحي للفنان جمال يوسف، خاصًة أنه حظي باهتمام جماهيري خلال الساعات الماضية بعدما كشف المخرج المصري جمال حمزة عن تمكن المرض منه.

وقال أشرف زكي، إن جمال يوسف، طريح الفراش حاليًا ولكنه في منزله وتشهد حالته تذبذبًا بين التحسن والسوء على بعض الفترات، مبينًا أنه وأعضاء النقابة يتواصلون مع زوجته بشكل مستمر لمتابعة حالته الصحية.

وأوضح ”زكي“ تفاصيل الحالة قائلًا أن إصابة جمال يوسف بمرض السرطان تم اكتشافها في مارس الماضي حيث اكتشف تورمًا في الغدة الليمفاوية خلف أذنه، ما استدعى استماره في المستشفى وقتها لإجراء الفحوصات ومتابعة حالته.

وأشار إلى أنه خضع لمدة شهرين لعلاج إشعاعي عبارة عن 35 جلسة، مبينًا أن علاجه بتلك الجلسات ترك اثرًا على بعض أعضاء جسده حيث تأثرت أحباله الصوتية وحركة رقبته بشكل عام.

وأوضح أن الأمر وصل في بعض الأحيان للتدهور ودخل في غيبوبة لفترة من الوقت قبل أن يستعيد عافيته على يد الفريق الطبي المعالج في المستشفى، متابعًا أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ونُقل إلى منزله لاستكمال رحلة العلاج.

وتمنى أشرف زكي، للفنان جمال يوسف، الخروج من تلك المحنة بخير معقبًا أنه اختبار من الله لقوته وصبره، وأكد على أنه وأعضاء مجلس النقابة لن يتوانى في دعمه وتوفير كافة متطلباته لأن هذا دورهم الأساسي.