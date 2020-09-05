هيفاء وهبي تكشف عن مجوهراتها "المسروقة" وتطلب المساعدة (صور)

لجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى جمهورها لمساعدتها في البحث عن مجوهراتها المسروقة منذ عام تقريبًا بعد أن عرضت مجموعة من تلك المجوهرات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وعلّقت هيفاء على إحدى الصور:“إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة“.

وخاطبت الفنانة اللبنانية متابعيها:“لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكرًا“.

وكتبت هيفاء وهبي على صورة أخرى لقرط يحتوي على فصين باللون الأخضر:“وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت (مباشرة)، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة“.