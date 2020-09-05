6 سبتمبر

أحلام تكشف عن "مفاجآت" في ألبومها الجديد

أحلام تكشف عن "مفاجآت" في ألبومها ا...

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بكشف تفاصيل جديدة بشأن ألبومها المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، معلنًة أنها أنجزت 70% منه على أن تستأنف تسجيل باقي

المصدر: كاريمان أبو طالب - إرم نيوز

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فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بكشف تفاصيل جديدة بشأن ألبومها المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، معلنًة أنها أنجزت 70% منه على أن تستأنف تسجيل باقي أغانيها داخل الاستوديو قريبًا.

وأكدت أحلام أن ألبومها الجديد سيضم أغنية إماراتية، وأن الألبوم سيضم 20 أغنية فأكثر، وقالت ”من غير دبلوماسية هذا الألبوم مش أقل من عشرين عمل مع العلم بإن الأعمال الجاهزة عندي تعدت الثلاثين عمل #البوم_احلام“.

وأوضحت أحلام، أنها صورت أربع كليبات، من ألبومها الجديد في بالي وفنلندا ومصر وباريس، على أن يتم طرحهم تباعًا.

ونفت أحلام ما أثير بشأن مشاركة زوجها مبارك الهاجري في تصوير فيديو كليب معها فقالت في ردها على مغرد في ”تويتر“، ”غير صحيح“.

وعلقت أحلام على العمل مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد ”طربي مكبلهه عمل للتاريخ وهذا تشريف كبير بيني وبين سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد“.

وأكدت أحلام أنها تعاونت مع كثير في الموزعين للتنويع والتجدد والمنافسة حيث تعاونت مع ”وليد فايد خالد عز ومدحت خميس وأسامه الهندي بشار وكمنجات هاني فرحات ورأفت وكمنجات هاني فرحات مشاري اليتيم وكمنجات هاني فرحات وهشام السكران وروكت“.

وقالت أحلام إنها ستتعاون مع ياسر بوعلي بعد نجاح تعاونهما في ”أبرحل“، حيث يوجد 3 أعمال سبق تسجيلها في نفس توقيت طرح أغنية ”أبرحل“ منوهًة أن إحداهم ستكون من بين اختياراتها لأغاني الألبوم.

وأعلنت أحلام أنها تتعاون مع الملحن المصري محمود خيامي في عملين من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، واصفًة إياه بالإنسان اللي تتفائل بالعمل معه وأنها نجحت معه في ”أعمال للتاريخ“.

وأكدت رغبنتها في العمل مع نوال الكويتية وقالت ”النية موجودة بيني وبين أم حنين وبإذن الله وقتها الكل راح يعرف عنها شكرًا“.

وخرجت أحلام عن صمتها بشأن تفاصيل الألبوم منعًا من تداول أي معلومات بشأن ألبومها الجديد، لافتًة إلى أنها كانت ملتزمة بالحجر المنزلي طوال الفترة الماضية، مدونًة عدة تغريدات عبر حسابها في موقع ”تويتر“ حسمت من خلالها كافة التفاصيل.

وأوضحت أحلام، أن الأغاني ”السنغل“ ليست في حساباتها حاليًا، وأنها تركز بشأن الألبوم فقط، وأنه في حال كان هناك عملًا جاهزًا ويستحق أن يتم طرحه ”سنغل“ ستفاجئ الجمهور به.

وطلبت أحلام من جمهورها عدم التخمين بشأن الأغاني والشعراء والملحنين الذين يتعاونون معها مشددًة على أنها الوحيدة التي يحق لها الإعلان عن كافة تفاصيل الألبوم.

وبررت موقفها بأنها لا تريد الصدام أو الإحراج مع الشعراء والملحنين كون الأغاني يتم تجميعها ثم يتم التصفية منها لافتًة إلى أنها تُقدر محبة جمهورها وحرصهم على أن يكون ألبومها من الطراز الرفيع.

 

 

 