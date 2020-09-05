أحلام تكشف عن "مفاجآت" في ألبومها الجديد

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بكشف تفاصيل جديدة بشأن ألبومها المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، معلنًة أنها أنجزت 70% منه على أن تستأنف تسجيل باقي أغانيها داخل الاستوديو قريبًا.

وأكدت أحلام أن ألبومها الجديد سيضم أغنية إماراتية، وأن الألبوم سيضم 20 أغنية فأكثر، وقالت ”من غير دبلوماسية هذا الألبوم مش أقل من عشرين عمل مع العلم بإن الأعمال الجاهزة عندي تعدت الثلاثين عمل #البوم_احلام“.

من غير دبلوماسيه هذا الالبوم مش اقل من عشرين عمل مع العلم بان الاعمال الجاهزه عندي تعدت الثلاثين عمل 🌹 #البوم_احلام https://t.co/S8FIglguBu — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وأوضحت أحلام، أنها صورت أربع كليبات، من ألبومها الجديد في بالي وفنلندا ومصر وباريس، على أن يتم طرحهم تباعًا.

صورت اربع كليبات واحد في بالي والثاني في فلندا والثالث في مصر والرابع في باريس 🌹 https://t.co/BkVC1J9rDR — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

ونفت أحلام ما أثير بشأن مشاركة زوجها مبارك الهاجري في تصوير فيديو كليب معها فقالت في ردها على مغرد في ”تويتر“، ”غير صحيح“.

غير صحيح 🌹 https://t.co/WmYlxRZykM — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وعلقت أحلام على العمل مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد ”طربي مكبلهه عمل للتاريخ وهذا تشريف كبير بيني وبين سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد“.

طربي مكبلهه عمل للتاريخ وهذا تشريف كبير بيني وبين سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد 🌹 https://t.co/D76yaw9LNb — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وأكدت أحلام أنها تعاونت مع كثير في الموزعين للتنويع والتجدد والمنافسة حيث تعاونت مع ”وليد فايد خالد عز ومدحت خميس وأسامه الهندي بشار وكمنجات هاني فرحات ورأفت وكمنجات هاني فرحات مشاري اليتيم وكمنجات هاني فرحات وهشام السكران وروكت“.

حبيت اغير كثير في الموزعين للتنويع والتجدد والمنافسه الجميله فأخترت وليد فايد خالد عز ومدحت خميس و اسامه الهندي بشار وكمنجات هاني فرحات و رأفت و كمنجات هاني فرحات مشاري اليتيم وكمنجات هاني فرحات وهشام السكران وروكت 🌹مع حفظ الالقاب للجميع لهم مني كل تقدير ومحبه 🌹#البوم_احلام https://t.co/TpYPctfDqT — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وقالت أحلام إنها ستتعاون مع ياسر بوعلي بعد نجاح تعاونهما في ”أبرحل“، حيث يوجد 3 أعمال سبق تسجيلها في نفس توقيت طرح أغنية ”أبرحل“ منوهًة أن إحداهم ستكون من بين اختياراتها لأغاني الألبوم.

يوجد ثلاث اعمال سبق ان سجلناها في نفس وقت نزول اغنيه ابرحل وباذن الله تكون من ضمن اختياراتنا لاغاني الالبوم مع الرائع ياسر بوعلي #ألبوم_أحلام https://t.co/gqED6lzH3G — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وأعلنت أحلام أنها تتعاون مع الملحن المصري محمود خيامي في عملين من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، واصفًة إياه بالإنسان اللي تتفائل بالعمل معه وأنها نجحت معه في ”أعمال للتاريخ“.

راح يكون عملين رائعين مع صديقي الرائع #محمود_خيامي 🌹ومن كلمات سمو الامير الشاعر الكبير الامير سعود بن عبدالله هذا الانسان اللي اتفائل بالعمل معاه ونجحت معاه في اعمال للتاريخ #باب_الليل #وشفيك_غايب #طولت والقادم اجمل باذن الله ♥️ https://t.co/2VY7gfK7Yd — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وأكدت رغبنتها في العمل مع نوال الكويتية وقالت ”النية موجودة بيني وبين أم حنين وبإذن الله وقتها الكل راح يعرف عنها شكرًا“.

النيه موجوده بيني وبين ام حنين وباذن الله وقتها الكل راح يعرف عنها شكراً https://t.co/gjagxa1JJY — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وخرجت أحلام عن صمتها بشأن تفاصيل الألبوم منعًا من تداول أي معلومات بشأن ألبومها الجديد، لافتًة إلى أنها كانت ملتزمة بالحجر المنزلي طوال الفترة الماضية، مدونًة عدة تغريدات عبر حسابها في موقع ”تويتر“ حسمت من خلالها كافة التفاصيل.

صباح الخير على اصدقائي واخواني وخواتي جمهوري الاقرب الى قلبي اولاً احب اشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدي والبومي اولاً انا كنت ملتزمه جداً بالحجر وعشان اسجل لازم اروح الاستوديوا والاستوديوا يعني ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الان الوقت صار افضل مع اني حريصه جداً #يتبع — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وأوضحت أحلام، أن الأغاني ”السنغل“ ليست في حساباتها حاليًا، وأنها تركز بشأن الألبوم فقط، وأنه في حال كان هناك عملًا جاهزًا ويستحق أن يتم طرحه ”سنغل“ ستفاجئ الجمهور به.

و مع اني حريصه على تقديم الجديد والافضل لكم ، واذا حبيت اتكلم عن البومي فهو جاهز بنسبه٧٠بالميه ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها اعلن عن موعد نزول الالبوم اما بالنسبه لعمل سنقل فهو مش في حساباتي ابداً لاني مركزه في البومي اكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنقل — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وطلبت أحلام من جمهورها عدم التخمين بشأن الأغاني والشعراء والملحنين الذين يتعاونون معها مشددًة على أنها الوحيدة التي يحق لها الإعلان عن كافة تفاصيل الألبوم.

اتمنى من الجميع ان لا يخمن الاغاني والشعراء والملحنين من نفسه عندما يكون الالبوم جاهز واخترت كل اغانيه النهائيه انا فقط الوحيده من ستعلن عن كل تفاصيل الالبوم.

ومعلومه مهمه كل الفنانين يختارون اكثر من عشرين او ثلاثين ويمكن اربعين عمل وبعدها تتم تصفيه الاغاني النهائيه. #يتبع — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 5, 2020

وبررت موقفها بأنها لا تريد الصدام أو الإحراج مع الشعراء والملحنين كون الأغاني يتم تجميعها ثم يتم التصفية منها لافتًة إلى أنها تُقدر محبة جمهورها وحرصهم على أن يكون ألبومها من الطراز الرفيع.