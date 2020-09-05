وفاة الشاعر السوداني السر دوليب

توفي، اليوم السبت، الشاعر تاج السر محمد المهدي دوليب، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك بمستشفى الساحة في العاصمة السودانية الخرطوم، ووري جثمانه الثرى بأم درمان.

ونعى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح البروفيسور والشاعر السر دوليب.

ودوليب شاعر حاصل على درجة البروفيسور في علم النفس ومعلم وأديب وشاعر لأشهر الأغاني السودانية، حيث غنى له الفنان الراحل عثمان حسين العديد من أشعاره أشهرها (مسامحك يا حبيبي)، إلى جانب أغانٍ شهيرة في ثنائية جمعت بين دوليب وعثمان حسين، كما تغنى له كبار الفنانين السودانيين منهم أحمد المصطفى، وسيد خليفة، عثمان مصطفى، عثمان الشفيع، حسن عطية، محمد وردي، عبدالكريم الكابلي، إبراهيم عوض، محمد ميرغني.

درس الراحل بالجامعة الأمريكية في بيروت، ثم عمل مستشارًا بالقسم الثقافي في وزارة التربية، وأسس قسم الإرشاد النفسي بجامعة الخرطوم، ومدرسة علم النفس ورياض الأطفال بجامعة الأحفاد، ونال وسام الآداب والفنون وجائزة الدولة للإبداع الفني والشعبي.