"أتومان".. أول فيلم مغربي يصور بطلا خارقا

كشف المخرج المغربي البلجيكي أنور معتصم مساء الجمعة في باريس، عن تفاصيل فيلمه الجديد ”اتومان“ الذي سيشرع في تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل ليتم عرضه في نوفمبر 2021 .

ويدور حول بطل خارق، لأول مرة في السينما المغربية، اسمه ”أتومان“ ويعني باللهجة الأمازيغية ”رجل الريح“ أو ”الرجل الذي يسابق الريح“ .

ويتعلق الأمر بشخصية ”حكيم لمليل“ ، وهو قرصان له مبادئ تبحث عنه الشرطة الدولية، بسبب اختراقه لخوادم الكمبيوتر الخاصة بشركات أدوية أمريكية وفرنسية وصينية ،ليمكن المرضى المصابين بـ“كوفيد19″ من الحصول على الأدوية بمقابل زهيد.

وعندما تنجح الأنتربول في اعتقاله بالجزيرة التي كان يختبئ بها، تسلمه للسلطات المغربية التي تعقد معه اتفاقا، مفاده إعفاؤه من السجن مقابل أن يصبح ”قرصانا بقبعة بيضاء“، يعمل في خلية الشرطة المكلفة بمحاربة جرائم الانترنيت.

وهنا تبدأ رحلته، حيث سيكتشف بالصدفة أن له أصولا غريبة، وأن لديه قدرات خارقة عليه أن يتعلم كيف يتحكم بها، ويستعملها لمواجهة الأشرار وخطر كبير يهدد كوكب الأرض.

أنور معتصم الذي قطع تجربة ناجحة في الإخراج التلفزيوني، اختار لشريطه الطويل الأول مجموعة من الممثلين المميزين ذوي الأصول الإفريقية، من المغرب وفرنسا و مالي وبلجيكا .

وأسند دور البطولة لمغني الراب الفرنسي المغربي ”لارتيست“ واسمه الحقيقي ”يوسف أقديم“ ،إلى جانب الممثل الفرنسي الجزائري الشهير ”سامي ناصري “ ، ومغني الراب الفرنسي ”دودو ماستا“والممثل الكوميدي البلجيكي المغربي ”مراد زكيندي“ ،وكلهم اثبتوا جدارة في السينما الفرنسية و البلجيكية، إضافة إلى الممثلة المغربية البرتغالية ”سارة بيرلس“ التي رشحت لجائزة السيزار 2019 ك“أفضل أمل نسائي“، ثم الفرنسي ”مهدي بغداد ”بطل العالم في فنون القتال المختلط.

وكتب سيناريو الفيلم ”عمر مراني“، والإنتاج لشركة ”كازابلانكا بيكتشر“ و عائشة أبو زيد،وسيتم تصويره في المغرب وفرنسا وبلد آخر من جنوب الصحراء الإفريقية سيعلن عنه لاحقا، حسب ما جاء في الندوة التي تسبق انطلاق التصوير.