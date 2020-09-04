5 سبتمبر

أول تعليق من زياد المسفر بعد الاعتداء عليه (فيديو)

أول تعليق من زياد المسفر بعد الاعتد...

رد عارض الأزياء السعودي زياد المسفر، بأسلوبه الخاص، عقب انتشار مقطع فيديو له أثناء تعرضه للاعتداء من جانب شبان في مكان عام. واستعان زياد المسفر، بمقطع من أغنية

المصدر: صلاح حسن– إرم نيوز

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رد عارض الأزياء السعودي زياد المسفر، بأسلوبه الخاص، عقب انتشار مقطع فيديو له أثناء تعرضه للاعتداء من جانب شبان في مكان عام.

واستعان زياد المسفر، بمقطع من أغنية ”طرشوله“ للرد بها على المتنمرين ضده والمسيئين له بكلمات العنصرية.

وظهر زياد المسفر في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وهو يرقص على أغنية ”طرشوله“ وهي من أغاني ”الهيب هوب“ الشهيرة في المملكة ويغنيها كوين جي، حيث اختار ”كوبليه“ من الأغنية يشير إلى أنه سيظل في السماء عاليًا ولن يلتفت للقاع في إشارة منه إلى أنه لم يتأثر بأي موقف حدث أو كلمة أُثيرت على مدار الساعة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الفيديو من حساب زياد المسفر في ”تويتر“ بينما انهالت العديد من التعليقات على المقطع الذي شهد تفاعلًا واسعًا معربين عن تضامنهم معه وطالبوا من يريد أن يترك نصيحة فلابد لها أن تكون برفق كي لا يتذمر الطرف الآخر ويتقبلها بصدر رحب.

وعبر هاشتاغ #كلنا_زياد_المسفر تفاعل آلاف المغردين.

وترك مغرد مقطع فيديو يشير إلى أن الاختلاف بين البشر لابد ألا يتعدى حدوده لأنه يتسبب في تشويه البعض للآخر، وعلقّ الحساب بقوله: ”كن أنت ولا تكن هُم #كلنا_زياد_المسفر“.

وتابعت وديان الشمراني قائلًة: ”#كلنا_زياد_المسفر ترفعك عنهم ليس ضعفًا.. وإنما رُقيًا“.

وأردف فواز قائلًا: ”اتوقع انا الوحيد الي اذا كنت متضايق ادخل سنابة وانبسط ويعجبني انه إجابي وحاله حال نفسة ما يتحارش مع احد #كلنا_زياد_المسفر“.

وكان قد أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين رواده، بعدما ظهر فيه الموديل السعودي زياد المسفر، الذي يُعد واحدًا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام.

ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره.

وحاول أحد المرافقين لزياد الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي وصفه ناشطون بالتصرف العنصري، ملقين باللوم في الوقت ذاته على زياد ومظهره.

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أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين رواد تلك المواقع، بعدما ظهر فيه الموديل السعودي زياد المسفر، الذي يُعد واحدًا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام. ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره. وحاول أحد المرافقين لزياد الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي استنكره البعض ووصفه ناشطون بالتصرف العنصري ، ملقين باللوم في الوقت ذاته على زياد ومظهره. #إرم_نيوز #السعودية #أخبار #منوعات #مشاهير #مشاهير_الفن #هجوم #اعتداء #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #ksa #saudiarabia #زياد_المسفر #Fashion #أزياء #Lifestyle

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