أول تعليق من زياد المسفر بعد الاعتداء عليه (فيديو)

رد عارض الأزياء السعودي زياد المسفر، بأسلوبه الخاص، عقب انتشار مقطع فيديو له أثناء تعرضه للاعتداء من جانب شبان في مكان عام.

واستعان زياد المسفر، بمقطع من أغنية ”طرشوله“ للرد بها على المتنمرين ضده والمسيئين له بكلمات العنصرية.

وظهر زياد المسفر في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وهو يرقص على أغنية ”طرشوله“ وهي من أغاني ”الهيب هوب“ الشهيرة في المملكة ويغنيها كوين جي، حيث اختار ”كوبليه“ من الأغنية يشير إلى أنه سيظل في السماء عاليًا ولن يلتفت للقاع في إشارة منه إلى أنه لم يتأثر بأي موقف حدث أو كلمة أُثيرت على مدار الساعة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الفيديو من حساب زياد المسفر في ”تويتر“ بينما انهالت العديد من التعليقات على المقطع الذي شهد تفاعلًا واسعًا معربين عن تضامنهم معه وطالبوا من يريد أن يترك نصيحة فلابد لها أن تكون برفق كي لا يتذمر الطرف الآخر ويتقبلها بصدر رحب.

وعبر هاشتاغ #كلنا_زياد_المسفر تفاعل آلاف المغردين.

يمين بالله ان زياد المسفر ارجل منهم بس عشانه اسمر ويهتم ببشرته صار متشبه بالنساء؟؟ اقسم بالله كأنهم سلق يلاحقونه، ولا الاخير يقول حده حده سلامات؟؟ خروف هو عشان تقول حده،ناس عقلها في ماني بقايل #كلنا_زياد_المسفر pic.twitter.com/mFXi6ki686 — ik.jً (@xjx5111) September 4, 2020

وترك مغرد مقطع فيديو يشير إلى أن الاختلاف بين البشر لابد ألا يتعدى حدوده لأنه يتسبب في تشويه البعض للآخر، وعلقّ الحساب بقوله: ”كن أنت ولا تكن هُم #كلنا_زياد_المسفر“.

لعنت الله عليكم جميعاً يامتخلفين يامنحطين الى متى ونحنا ع حاله والعنصريه كلهن مراهقين وطعوس حاطين انفسهم اشناب وحبتين ومحد قدنا اتمنى امنيه انهم يحطون قوانين للي يعتدون علي المشاهير المحترمين اللي زي زياد هالوضع ابداً ماينسكت عنه خاصه للي يقوله عبد جعلك للوجع #كلنا_زياد_المسفر pic.twitter.com/XxkLKnWAhH — أمجادالحربي.🇸🇦 (@hdu7600) September 4, 2020

وتابعت وديان الشمراني قائلًة: ”#كلنا_زياد_المسفر ترفعك عنهم ليس ضعفًا.. وإنما رُقيًا“.

وأردف فواز قائلًا: ”اتوقع انا الوحيد الي اذا كنت متضايق ادخل سنابة وانبسط ويعجبني انه إجابي وحاله حال نفسة ما يتحارش مع احد #كلنا_زياد_المسفر“.

اتوقع انا الوحيد الي اذا كنت متضايق ادخل سنابة وانبسط ويعجبني انه إجابي وحاله حال نفسة ما يتحارش مع احد ♥️♥️. #كلنا_زياد_المسفر pic.twitter.com/VzhulJA8R8 — Fawaz. (@_xfaw) September 4, 2020

وكان قد أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين رواده، بعدما ظهر فيه الموديل السعودي زياد المسفر، الذي يُعد واحدًا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام.

ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره.

وحاول أحد المرافقين لزياد الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي وصفه ناشطون بالتصرف العنصري، ملقين باللوم في الوقت ذاته على زياد ومظهره.