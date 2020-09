أول تعليق من زياد المسفر بعد الاعتداء عليه (فيديو)

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين رواد تلك المواقع، بعدما ظهر فيه الموديل السعودي زياد المسفر، الذي يُعد واحدًا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في السعودية، وهو يحاول الهروب من شبان قاموا بالاستهزاء به، والاعتداء عليه في مكان عام. ويظهر زياد المسفر في المقطع المتداول، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، الأمر الذي تسبب بسخرية أشخاص منه خلال سيره في مكان عام، بعد أن تحلقوا حوله، وقام أحدهم بجذبه من شعره. وحاول أحد المرافقين لزياد الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي استنكره البعض ووصفه ناشطون بالتصرف العنصري ، ملقين باللوم في الوقت ذاته على زياد ومظهره. #إرم_نيوز #السعودية #أخبار #منوعات #مشاهير #مشاهير_الفن #هجوم #اعتداء #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #ksa #saudiarabia #زياد_المسفر #Fashion #أزياء #Lifestyle