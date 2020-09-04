عايض يوسف وهبة الحسين يتعرضان لانتقادات بعد زواجها.. وهكذا كان الرد

رد المغني السعودي عايض يوسف، على عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ممن هاجموه وزوجته الإعلامية هبة الحسين، مؤكدا لهم أن يحبها.

وأعلن عايض يوسف، الأربعاء، زواجه رسميًا بمواطنته هبة الحسين، وكتب عايض يوسف في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب“.

لكن الكثير من الناشطين هاجموا الحسين، وعايض، واعتبر بعضهم أنه لم يحسن الاختيار، فيما ذهب آخرون للتعبير عن ”صدمتهم“ من شخصيته بعد الزواج.

ونشر عايض، الخميس، صورة في حسابه عبر تطبيق ”سناب شات“ قال فيها: ”أن تحبي رجلًا له شخصية قوية والوصول لقلبه حلم أكثر النساء ستشعرين بالانتصار في كل مرة يخبرك فيها أنه يحبك“.

ومن بين موجة الهجوم التي تعرض لها الزوجان، قالت لمياء عزيز: ”شتبي بوحده ترزز عمرها قدام الخلق وتصور نفسها وتطلع مفاتنها وجهها ابد ماتوقعت تاخذ وحده من الوسط الفني؟ كثير بنات محترمات وجميلات ومستترات بس هي سنه منكوبه من البدايه شنسوي يعني“، لیرد عایض بالقول: ”الحمد إن قراراتي وحیاتي بیدي مو بید الناس“.

شتبي بوحده ترزز عمرها قدام الخلق وتصور نفسها وتطلع مفاتنها وجهها ابد ماتوقعت تاخذ وحده من الوسط الفني ؟ كثير بنات محترمات وجميلات ومستترات بس هي سنه منكوبه من البدايه شنسوي يعني 🤨🤓. pic.twitter.com/1AMnuaLPsL — وحدة الله يستر عليها (@nothing__do) September 2, 2020

وكان للفنانة السعودية ريماس منصور، عاملا في سخرية البعض من عايض، من خلال تعليقها على صورة نشرتها في حسابها على تطبيق ”سناب شات“، والتي أثارت ضجة أكبر فقالت: ”وانتصر الحب في النهاية“.

وظهر عايض في فيديو رد فيه على تعليق ريماس منصور على صورتهما خلال زواجهما وذلك عبر حسابه على ”سناب شات“ وبدا أن زوجته هبة الحسين أعجبتها السخرية من صديقتها وظلت تتبادل الضحكات معه.

وقال عايض في المقطع: ”الناس يقولون انتصر الحب.. إحنا الحين انتصرنا على مين.. عايزين نعرف انتصرنا على مين اللي دزني عليّ يطلع“.

وجاءت مقولة ريماس منصور على صورة من حفل زفاف عايض وهبة الحسين لإثبات أن هناك علاقة حب بينهما تكللت بالنجاح وهو ما أشار إليه المتابعون أيضًا، غير أن سخرية عايض أثارت جدلا فكان الجمهور بالمرصاد له ووجهوا له العديد من الانتقادات.

#ريماس_منصور#عايض_يوسف #عايض يتساءل عن معنى عبارة علقت بها الفنانة ريماس منصور على صورة لحفل زفافه. pic.twitter.com/TLMbRZ7yph — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 3, 2020

وقال أحد المتابعين: ”صدمه بصراحه حسيت شخصيه طلعت سخيفه مادري كيف كنت احبه أحس حتى اغانيه بكنسل عليها لنوا لو راح اسمعها راح اتذكر شخصيته ذي“، فيما كتب آخر: ”انا ماعندي مشكله مع السالفه عندي مشكله انه يضحك من قلب على سالفته اللي كنها بومته“.

وعلقّ آخرون كان بينهم من دافع عن ريماس منصور فقال أحدهم: ”يا قلبي أحسها عفويه وصورت كل شيء باحترافيه وطلعت صديقتها بصور وتغطيه حلوه على نياتها غريبين الناس“.

وكتب آخر: ”لسا امس اقول لهم مو لايقين لبعض لانو عايض رايق وهادي مره، وهبه مرجوجه ومخفه واحيانا دمها ثقيل لكن عايض م احتاج انو يعاشرها 40 يوما من اول يوم الحمدلله“، وقال ثالث: ”فعلا ماوفق للامانه بتصويره للمقطع هذا اتوقع هي تقصد انتصر على العادات والتقاليد“.

بالمقابل كان هناك بعض المتابعين الذين أشادوا بنظراتهم ومحبتهم لبعضهما البعض فكتبت مغردة تُدعى ”لينا“ قائلًة: ”هذا هو الحب الي كلنا نتمناه وشخص يطالعنا بهذه النظرة رغم الزحام الي حوله الله يجمع كل المتحابين بالحلال ويسعدهم ويبعد عنهم عين الحُساد #عايض“.

هذا هو الحب الي كلنا نتمناه وشخص يطالعنا بهذه النظرة رغم الزحام الي حوله الله يجمع كل المتحابين بالحلال ويسعدهم ويبعد عنهم عين الحُساد ❤️❤️❤️✨#عايض pic.twitter.com/w11AsNZxrd — ♕ لينا بَنتَن (@ll14ii) September 2, 2020

وتابع حساب باسم ”كوكبة“ يقول: ”عيونها تلمع من الحب ياناس الحب يحلي“.

عيونها تلمع من الحب ياناس الحب يحلي#عايض pic.twitter.com/jXaPOwffZ1 — كوكبة (@gcii50) September 2, 2020

وأضافت مريم قائلًة: ”ليس مُجرد عابر، راهِن على النظرة راهِن على الشعور على المُدة والعُمق.. #عايض“.