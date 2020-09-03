الفنان الأردني متعب السقار يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان الأردني متعب السقار، الخميس، تفاصيل حالته الصحية، حيث أدخل إلى المستشفى قبل عدة أيام.

وقال الفنان السقار، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه يعاني من مرض في الكلى، ويجري ”غسيل الكلى“ في المستشفى، لكنه شدد على أن حالته الصحية العامة جيدة، وسيخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

وفي كلمة وجهها الفنان لجمهوره وهو على سرير الشفاء، قال: إن ”الحب“ أعظم ما يبادل به الشعور مع جمهوره، وهو ما لسمه منهم كذلك.

وكان الفنان السقار أدخل إلى المستشفى قبل أيام بسبب وعكة صحية، حيث هاتفه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، فيما زاره الفنان عمر العبداللات في المستشفى؛ للاطمئنان كذلك على حالته الصحية.