إلغاء حبس المطرب المصري حسام حبيب بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل

قضت محكمة الجنح في مصر، اليوم الخميس، بإلغاء حكم حبس المطرب حسام حبيب، في الاستئناف المقدم على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كل منهما مبلغا قدره 200 جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة العامة في مصر، قد تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة؛ لاتهامه بالتعدي على المنتج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

كانت محكمة القاهرة الجديدة في مصر، أصدرت حكما قضائيا بحبس الفنان المصري حسام حبيب، زوج مواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب، لمدة عام؛ بتهمة الشروع في القتل.

وجاء هذا الحكم بناء على دعوى قضائية أقامها ضده المنتج ياسر خليل، اتهمه فيها بإشهار سلاح في وجهه محاولا قتله.

وبدأت القصة عندما تقدم خليل ببلاغ ضد حسام حبيب، في ديسمبر الماضي، اتهمه فيه بالتوجه إلى منزله رفقة آخرين والاعتداء عليه والتسبب في إصابته، بالإضافة إلى إشهار سلاح في وجهه.

وقضت المحكمة بناء على ما سبق، بحبس حسام حبيب، بينما اكتفت بتغريم ياسر خليل، مدير أعمال شيرين عبدالوهاب السابق، 660 دولارا، بعدما تقدم المطرب المصري ببلاغ ضده أيضا.

وتقدم حبيب باستئناف على حكم حبسه، وتم تحديد جلسة 9 أبريل الماضي، لنظر الاستئناف في محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.