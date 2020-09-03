بعد زواجها من عايض يوسف.. من هي الإعلامية السعودية هبة الحسين؟

شغلت الإعلامية والممثلة السعودية هبة الحسين، الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان المغني السعودي عايض يوسف عقد قرانه عليها وإقامة حفل الزفاف بحضور العديد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن وعائلتي العروسين.

وأصبحت هبة الحسين محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان عايض يوسف زواجه منها، حيث تفاعلوا مع الخبر عبر هاشتاغ #هبه_حسين، فمن هي الإعلامية السعودية؟

ولدت الفنانة السعودية هبة الحسين في السعودية لأبوين سعوديين، فوالدها مؤرخ وشاعر وحاصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، ورغم أنها لم تتحدث عن حياتها الشخصية في المجال الإعلامي إلا أن بعض المعلومات المتداولة تشير إلى أنها في الثلاثينيات من عمرها.

درست هبة الحسين في مدارس المملكة وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ولشغفها بالعمل الإعلامي منذ الصغر اتجهت لدراسة الإعلام وحصلت على الماجستير في الإعلام تخصص ”إذاعة وتلفزيون“.

وتمكنت ”الحسين“ من أن تصبح أحد أهم مقدمي البرامج في السعودية، وبرزت في البرامج الصحية والكوميدية بشكل رئيسي.

كما برزت شهرة هبة الحسين مع شقيقتها ”دونا“ في تشجيع كرة القدم السعودية، حيث عرفهما الجمهور من خلال تشجيع ناديين مختلفين، فقد عرف عن هبة تشجيعها لنادي الهلال السعودي، فيما دأبت شقيقتها على منافستها بتشجيع نادي النصر.

وتمتلك هبة الحسين في حسابها على موقع ”إنستغرام“ 278 ألف متابع، بينما تعرف نفسها عبر هذا الحساب بأنها سفيرة الإعلام في جمعية زهرة لسرطان الثدي.

إلى جانب الإعلام، شاركت هبة الحسين في التمثيل من خلال مسرحية ”الذيب في القليب“ التي عُرضت ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ مع الفنان ناصر القصبي.

وكان لهبة مشاركة في رمضان الماضي، هي المشاركة الفنية الثانية لها من خلال مسلسل ”مخرج 7“ للفنان ناصر القصبي أيضا.

يذكر أن المغني السعودي عايض نشر أول صورة جمعته بعروسه هبة الحسين في حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، وعلق قائلا: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب“.