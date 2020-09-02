زواج عايض يوسف وهبة الحسين (فيديو)

أعلن المغني السعودي عايض يوسف، زواجه رسميًا بمواطنته الممثلة والإعلامية هبة الحسن.

وكتب عايض يوسف في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب“.

الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات

تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب

🤲🏼💙 — عايض يوسف | Aedh yousef (@ay12dy) September 2, 2020

وكشف عايض يوسف عن أول صورة جمعته بعروسه هبة الحسن، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وظهر مرتديا الزي السعودي المعروف في مثل تلك المناسبات.

والفنان عايض يوسف عايض مغن سعودي من مواليد 1995، وهو أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، واقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره عام 2015 عندما أطلق أغنية ”نسيتني“ وتم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وذاع صيت عايض يوسف، عندما نشر أغنية بعنوان ”ساقي العطش“ والتي حصلت على 21 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، ونجاح هذه الأغنية قاده لتقديم أغنية ”قليل الشوف“ و“مودي خوش“.

أما هبة الحسين فهي إعلامية وممثلة، ومقدمة برامج تلفزيونية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ثم ماجستير في الإعلام، إذاعة وتلفزيون.