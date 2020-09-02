وفاة الفنان الكوميدي المغربي عبدالجبار الوزير‎

توفي الفنان الكوميدي المغربي عبدالجبار الوزير، مساء يوم الأربعاء، بمدينة مراكش، عن عمر ناهز 92 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى، آخرها كانت في شهر يوليو /تموز الماضي حيث دخل في غيبوبة.

وكانت الانطلاقة الفنية لعبدالجبار، الذي بدأ حياته كحارس مرمى لفريق ”الكوكب المراكشي“ لكرة القدم، مع فرقة ”الأطلس الشعبي“، التي تعد مدرسة فنية تخرج منها عدد كبير من الممثلين، وكانت فلسفتها هي التأسيس لفرقة المسرح الشعبي في المغرب.

وتشبع الراحل بفن ”الحلقة“ (فن شعبي يعتمد على حكي القصص بطريقة درامية) والذي تشتهر به ساحة ”جامع الفنا“ الشهيرة بوسط مراكش، فتعلم عبدالجبار فن الحكي وأصول التمثيل، قبل أن ينضم للعديد من الفرق المسرحية المحلية، ويشارك معها في مسرحيات عرضت داخل المغرب وخارجه.

وقدم الوزير مجموعة من الأعمال الناجحة، مثل مسرحية ”الفاطمي والضاوية“ رفقة الفنان الراحل محمد بلقاس، التي عرضت في عدة مدن مغربية، كما قدم العديد من المسلسلات والأفلام التي لاقت ترحيبا وإعجابا، من قبيل: ”المكروم“، ”الحراز“، ”حلاق درب الفقراء“، و“دار الورثة“، و“ولد مو“.