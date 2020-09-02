الأمير هاري وميغان ماركل يوقعان صفقة كبرى مع نتفليكس

وقع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل صفقة كبرى مع شركة ”نتفليكس“ الأمريكية، مقابل إنتاج أفلام وثائقية وروائية وعروض تلفزيونية مكتوبة وبرامج للأطفال.

وبعد أن أسس هاري وميغان شركة الإنتاج الخاصة بهما، وقعا صفقة لعدة سنوات مع نتفليكس، وقال الزوجان في بيان: ”سيتم التركيز على إنشاء محتوى ينقل المعلومات ولكنه يمنح الأمل أيضًا، بصفتنا آباء جددا، فإن إعداد برامج عائلية ملهمة أمر مهم أيضًا بالنسبة لنا“.

من جانبه، علق كبير مسؤولي المحتوى في نتفليكس والرئيس التنفيذي المشارك، تيد ساراندوس، قائلًا: ”نحن فخورون للغاية باختيار هاري وميغان لنا كمكان إبداعي لهما، ونحن متحمسون للمزيد من الأعمال معهما، والتي يمكن أن تساعد في خلق المرونة وزيادة فهم الجمهور في كل مكان“.

ويركز الأمير وقرينته على مسيرتهما المهنية الجديدة في هوليوود، بعد أن انتقلا إلى الولايات المتحدة، حيث يعيش الزوجان حاليًا في قصرهما الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في سانتا باربرا، بعد أن تخليا رسميًا عن منصبهما الملكي في مارس الماضي.

ويسعى هاري وميغان منذ هذه اللحظة لتثبيت أقدامهما في هوليوود، في إطار خططهما للاستقالة من منصبهما من كبار العائلة المالكة، والسعي إلى الاستقلال المالي.

وكانت ميغان ماركل قد شاركت بالتعليق الصوتي في سلسلة أفلام Disney Plus Docuseries Elephants، التي صدرت في أبريل الماضي، ويبدو أن هاري كان له دور في ترشيحها للدور، حيث أشاد بمهارتها الصوتية لرئيس ديزني بوب إيجر في العرض الأول لفيلم The Lion King الذي تمت إعادة إنتاجه في الصيف الماضي.

وتبرعت ميغان بأجرها الكامل إلى مؤسسة Elephants Without Borders الخيرية، وهي منظمة متخصصة للحفاظ على الحياة البرية، وتساعد على حماية الحيوانات من الصيد الجائر.

وبالرغم من ذلك، كانت ميغان ماركل قد أوضحت سابقًا أنه ليس لديها خطط للعودة إلى التمثيل.

وسيرًا على خُطاها، ظهر الأمير هاري في فيلم وثائقي جديد على ”نتفليكس“ يتحدث عن الألعاب البارالمبية بعنوان Rising Phoenix، والذي تم بثه في 26 أغسطس.

وأعلن هاري العام الماضي أنه دخل في شراكة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري في مسلسل وثائقي على + Apple TV حول الصحة العقلية.