"رأيت الدمع في عينيه".. ماكرون يحتضن ماجدة الرومي (فيديو)‎

احتضن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التي التقته في مقر السفیر الفرنسي في بیروت، قصر الصنوبر، على هامش ختام زيارته إلى لبنان.

وأصدرت الفنانة ماجدة الرومي بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن ماكرون احتضنها عقب تأثره بالحديث بينهما عن لبنان.

وقالت ماجدة الرومي في البيان عن ماكرون:“رأيت الدمع في عينيه“، فيما رد عليها الرئيس الفرنسي:“ستكونون بخير“.



وعبّر البيان عن رغبة ماكرون برؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان، وقال البيان الذي نشرته ماجدة الرومي عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“:“أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي، تشديدًا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري“.

وأضاف بيان ماجدة الرومي:“وعبّر لها عن رغبته برؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للخروج من محنته“.

وتابع البيان:“بدورها، أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته، وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبه“.

واختتم البيان:“الرئيس الفرنسي تأثر بكلام سيدة الكلمات التي رأت الدموع في عينيه، فعانقها وكأنه بذلك يعانق الشعب اللبناني ليقول:“ستكونون بخير“.

يُذكر أن إيمانويل ماكرون التقى الفنانة القديرة ”فیروز“ في منزلها بمنطقة الرابية في إنطلياس جبل لبنان، حيث أهداها وسام الجوقة الفرنسي، وھو أعلى تكریم رسمي في فرنسا، بينما أهدته السیدة فيروز في نھایة اللقاء لوحة فنیة عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور علیه اسمه.