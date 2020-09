"رأيت الدمع في عينيه".. ماكرون يحتضن ماجدة الرومي (فيديو)‎

View this post on Instagram

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عبر حساباتها الشخصية صورًا ومقطع فيديو للحظة احتضان الرئيس الفرنسي ماكرون لماجدة الرومي عقب تأثره بالحديث بينهما عن لبنان حيث أكد البيان أن الدموع كادت تذرف من أعين ماكرون فاحتضن الرومي وقال لها: "ستكونون بخير".