وفاة الشاعر العراقي جبار رشيد

نعت الأوساط الثقافية في العراق، الثلاثاء، الشاعر الشعبي، جبّار رشيد، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وقال فنانون، وشعراء، إن الشاعر، جبّار رشيد، توفي عقب إصابته بجلطة دماغية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لكنه توفي هناك.

الوداع الاخير الشاعر جبار رشيد في ذمة الله

الفاتحة حسابكم على التيك توك حياكم👇🏻

https://vm.tiktok.com/ZSftAY2Q/ Posted by ‎Firas Al Sarray – فراس السراي‎ on Tuesday, September 1, 2020

كما شيّع عشرات من أقربائه ومحبيه، جثمانه إلى مثواه الأخير، في أجواء من الصدمة والحزن على رحيله.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات التعزية والحزن على رحيله، فضلاً عن استذكار مآثره وقصائده الشعبية، ونشر المقاطع المرئية لعدة برامج شارك فيها.

ويعد الشاعر من الجيل الثاني، بعد مظفر النواب، وعريان السيد خلف، والشاعر كاطع إسماعيل.

له عدة قصائد، أبرزها، الدنيا مو دنية عشك، وكون تشوف، وخذني يمك، بالإضافة إلى مجموعته الشعرية صوت الشمس.