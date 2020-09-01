خطيب زين كرزون السابق خارج أسوار السجن بعد شهر من حبسه(صورة)

ظهر رجل الأعمال الأردني الشاب عبدالله كنعان، الخطيب السابق لنجمة السوشال ميديا زين كرزون، في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه تم تصويرها بعد الإفراج عنه.

يأتي هذا بعد أن تم حبس عبدالله كنعان مدة تجاوزت الشهر بأيام قليلة، حيث تم القبض عليه في 26 تموز/يوليو الماضي بتهمة تعاطي المخدرات، وهو ما أكدته مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“ وقتها، حيث تم توقيفه على إثر قضية تعاطي مواد مخدرة، وبرفقته أحد الأشخاص المروجين والمطلوبين بقضايا مخدرات ويحمل قيودًا سابقة بالتعاطي.

ويبدو أن أحد أصدقاء عبدالله كنعان أراد تهنئته بالإفراج عنه، حيث نشر الصورة التي تداولها النشطاء في مواقع التواصل، وكانت ملامحه مختلفة في الصورة، حيث علق ناشر الصورة عليها بقوله: ”حمد الله على السلامة يا أشقر“.

وأكد متداولو الصورة أن ملامح عبدالله كنعان اختلفت حيث طالت لحيته عن صور الخطوبة فضلًا عن أنه أصبح أكثر نحافة عن ذي قبل، بينما قال آخرون إنه بدا وسيمًا عن فترة الخطوبة بعدما خسر بعضًا من وزنه.

في ذات السياق، وللتأكيد على أن عبدالله كنعان تم الإفراج عنه، عاد إلى نشاطه عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، حيث قام بتغيير الصورة الشخصية واضعًا صورة والده وعلق عليها بالقول: ”مافي كلام أوصفك“.

بينما كان آخر منشور دونه عبدالله كنعان عبر حسابه يوم 15 تموز/يوليو الماضي، أي قبل القبض عليه بقرابة 12 يومًا، وقال فيه: ”إن ما كسبت الطيب بفعل يمناك

لا تجنن خلق الله بفعايل جدك“.

إن ما كسبت الطيب بفعل يمناك

لا تجنن خلق الله بفعايل جدك👌🏽👌🏽 Posted by Abdulla Kanaan on Wednesday, July 15, 2020

وكانت زين كرزون، أعلنت عن فسخ خطبتها من عبدالله كنعان، عقب تأكيد القبض عليه قبل أكثر من شهر، حيث استمرت الخطوبة بينهما شهرًا واحدًا.