بعد عام من الانفصال.. الفنانة ليان بزلميط تعود لطليقها

فاجأت المغنية الفلسطينية ليان بزلميط، نجمة برنامج المواهب ”ستار أكاديمي 8″ بإعلان عودتها لطليقها والزواج منه مجددًا بعد انفصال بينهما استمر لمدة عام.

وشارك ”إبراهيم“ زوج ليان بزلميط، المتابعين بصورة من حفل الزفاف جمعته بزوجته عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“، مشاركًا تعليقًا وصله من أحد متابعيه يقول: ”عصافير الحب رجعوا.. أم اللول وإبراهيم.. الله يخليكم يا أجمل أخت بالدنيا“.

بينما أفاد تعليق شاركته ليان بزلميط عبر صورة في خاصية ”الاستوري“ عبر حسابها في ”إنستغرام“ كُتب فيه من أحد المتابعين أيضًا يقول: ”اللهم وفق بينها وبين زوجها وأدخل السكينة على قلبها وأرح بالها واجعل لها في كل خطوة السلامة“.

يُذكر أن ليان بزلميط أعلنت انفصالها عن زوجها إبراهيم، قبل عام حيث وقع الطلاق بينهما وعادت بعدها للغناء، الذي اعتزلته منذ زواجها أول مرة عام 2015.

والمطربة ليان بزلميط هي فنانة ومغنية فلسطينية ولدت في مدينة رام الله في الضفة الغربية عام 1991 وأصلها من مدينة الخليل، واشتركت في برنامج ”ستار أكاديمي 8“ وحصلت على المركز السادس، وأعلنت عن اعتزالها للفن عام 2015، وتقيم في العاصمة الأردنية عمان.