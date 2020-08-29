الموت يفجع المطرب المغربي سعد لمجرد في عمه

فجع المطرب المغربي سعد لمجرد مساء السبت بوفاة عمه، حيث عبر عن حزنه الشديد لرحيله وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستغرام“.

ونعى سعد لمجرد عمه قائلا: ”عمي محمد لمجرد في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار“.

كما نعى الراحل عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم مصمم الأزياء العالمي زهير مراد والفنانة أسماء لمنور والفنانة درة والفنانة نيللي كريم والفنانة بدرية طلبة والفنانة أصالة وأنغام .

يذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد قد احتفل بنجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة ”عدى الكلام“ التي طرحها منذ شهر، موضحًا أنه كان ينتظر خطوة غنائه باللهجة المصرية ”على نار“ كما يقول المصريون.