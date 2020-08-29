وفاة الفنان الأمريكي تشادويك بوسمان عن 43 عاما

توفي النجم الأمريكي تشادويك بوسمان، بعد صراع مع مرض سرطان القولون استمر 4 أعوام، وذلك عن عمر ناهز الـ43 عاما.

وقالت عائلة تشادويك بوسمان، نجم وبطل فيلم ”Black Panther“، في بيان تم بثه عبر موقع ”تويتر“، إنه لمن دواعي الأسى الشديد بالنسبة للعائلة أن تؤكد خبر وفاة تشادويك بوسمان المأساوية.

وتابع البيان وفقا لمجلة ”فارايتي“ أن حالة تشادويك بوسمان المرضية تم تشخيصها بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون الذي يصارعه منذ العام 2016، إلى أن تقدم المرض للمرحلة الرابعة، ما أدى للوفاة.

وشدد البيان على أن الحياة المهنية للنجم تشادويك بوسمان كانت مليئة بالنجاحات فقد كان شرفا في حياته المهنية أن أعاد الملك T’Challa إلى الحياة من خلال فيلم ”Black Panther“.

ونوه البيان إلى أن الوفاة لم تتم في مستشفى ولكن الممثل والكاتب الأمريكي تشادويك بوسمان رحل وهو في بيته مع زوجته وبجانبه أهله.

ووفقا لمجلة ”فارايتي“، فقد وصف كيفن فيجي، رئيس Marvel Studios والمسؤول الإبداعي في Marvel، وفاة تشادويك بالمدمرة للغاية.

وتابع في بيان: ”لقد كان النمر الأسود وصديقنا العزيز يشع بالجاذبية والفرح، سواء في كل مرة يخطو فيها إلى موقع التصوير أو في كل مرة يظهر فيها على الشاشة“.

وأردف في بيانه قائلا: ”لقد جسد الكثير من الشخصيات الرائعة خلال رحلة عمله، ولم يكن أحد أفضل في إحياء الرجال العظماء، لقد كان ذكيا ولطيفا وقويا مثل أي شخص يصوره، الآن يأخذ مكانه بجانبهم كرمز للعصور“.

واختتم قائلا: ”عائلة Marvel Studios حزينة بشدة على خسارته، ونحن سنحزن في تلك الليلة مع أسرته“.

يُذكر أن النجم الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان شارك في عدد من الأفلام الشهيرة، من بينها ”Black Panther“، فضلا عن مشاركته في جزأين من سلسلة أفلام ”Avengers“، وغيرها.