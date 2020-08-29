الفنان محمد المنيع يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا (فيديو)

شارك جاسم محمد المنيع، المتابعين لحسابه في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو للحظة مغادرة والده الفنان الكويتي محمد المنيع، صاحب الـ90 عامًا من المستشفى وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأكد نجل محمد المنيع في تغريدة أخرى له نشر فيها صورة والده وقال إنه سيقضي فترة في المنزل للتأكد التام من شفائه من كورونا، معربًا عن سعادته بخروج والده من المستشفى.

وحرص عدد من المقربين من الفنان محمد المنيع على تهنئته بمغادرته المستشفى متمنين له السلامة، فشارك الفنان الكويتي محمد جابر الصّخي، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مواطنه محمد المنيع على حسابه في ”إنستغرام“ وعلقّ: ”نحمد الله ونشكره على سلامتك يا الغالي“.

بينما شارك الفنان الكويتي داوود حسين مقطع الفيديو أيضًا وأعرب عن سعادته بشفاء محمد المنيع واستعداده لمغادرة المستشفى، وذلك عبر حسابه في موقع ”انستغرام“، فكتب: ”ألف ألف الحمد لله على سلامة ابوي الغالي محمد المنيع.. أجر وعافية يا الغالي.. شكرًا لله وشكرًا لدعواتكم الطيبة“.

وقبل عشرة أيام أعلن جاسم محمد المنيع، عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه تم التأكد من إصابته، داعيا الجمهور للدعاء له.