عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا يتحدون هاني شاكر بشأن حفلهم في تونس

تحدى مطربو المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، معلنين رفضهم قرار منع حفلاتهم المقررة في تونس.

ويستعد الثلاثي عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، لإحياء حفلهم الغنائي مؤكدين أن هاني شاكر ليس له سلطة في إلغاء حفلات لهم خارج مصر وأن ما يتحكم به يكون في الداخل فقط.

وقال حمو بيكا، في تصريحات إذاعية، إنه سيحيي حفله في تونس، منوهًا بأنه يتواجد في تونس ولم يتم إلغاء حفله وأنه سيقام في موعده المحدد.

وبيّن حمو بيكا قائلًا: ”إحنا مع نقيب الموسيقيين التونسي ومش بنقول أي حاجة فيها كلام مخالف.. هاني شاكر يحكم علينا في مصر لكن مش برة مصر“.

وشددّ ”بيكا“ على أنه لا يعلم سببًا للموقف الذي يتخذه الفنان هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات وأنه لا يريد لهم أن يعملوا رغم الجماهيرية الكبيرة التي يتمتعون بها في العالم العربي.

في السياق ذاته أعلن عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ عن إحياء الحفل في تونس يوم 4 سبتمبر المقبل كاشفًا عن بوستر الحفل وعلقّ عليه: ”لكل الناس اللى بتحبنا في تونس، هنستناكم يوم الجمعة الجاية في فندق ريجنسي قمرت في تونس العاصمة“.

لكل الناس اللى بتحبنا ف تونس 🇹🇳 هنستناكم يوم الجمعة الجاية فى فندق (( ريچينسى قمرت )) ف تونس العاصمة 🔥💃🏼 Posted by ‎Omar Kamal – عمر كمال‎ on Friday, August 28, 2020

وكانت قد منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، من إحياء سلسلة حفلات غنائية في تونس.