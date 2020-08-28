الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري تنفصل عن زوجها بسبب "السوشال ميديا" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري، وهي تعلن انفصالها عن زوجها، دون أن تكشف عن هويته.

ونقل المتابعون، مقطع فيديو من حساب الكندري على تطبيق ”سناب شات“، حيث ظهرت بصوتها وهي توضح أن أكاذيب ”السوشال ميديا“، التي أُثيرت حولها خلال الفترة الماضية، هي السبب الرئيس الذي دفعتها وزوجها للانفصال.

علقت الكندري على مقطع الفيديو برسالة قالت فيها: ”عشان البعض يرتاح“، موضحة: ”أنا كل اللي أقدر أقوله أن هذا قضاء الله وقدره إني أعلن انفصالي وإن أنا أفترق عن هذا الشخص“.

وأشارت، إلى أنه: ”كله من اللي انتشر في السوشال ميديا والكلام اللي صار والأكاذيب والهوشات هذي اللي صار يعني هي السبب الكبير والرئيسي“.

وانتشر اسم ليلى الكندري على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الشهر والنصف الماضيين، عقب ظهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المشهور باسم شهاب ”ملح إنستغرام“ يتهمها فيه بأنها السبب وراء ترحيله من الكويت، بعد توريطه في مقطع مخل بالآداب.