أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مع دفع غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.
وتضمن أمر إحالة سما المصري، أنها في شهر آب/أغسطس 2019، كالت الشتائم بألفاظ قاسية لريهام سعيد، و“طعنت في عرضها“ هاتفيا، ونشرت مقطع فيديو وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق ”الواتساب“.
وأكد أمر الإحالة، أن المصري اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية، تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد.
وكانت ريهام سعيد قد اتهمت سما المصري في بلاغ رسمي، بسبها وقذفها، وتقدمت ضدها بمستندات للجهات المعنية تضمت أدلة على حدوث ذلك.
السجن عامان للراقصة سما المصري بسبب توجيه الشتائم للإعلامية ريهام سعيد
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مع دفع غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مع دفع غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.