27 أغسطس

السجن عامان للراقصة سما المصري بسبب توجيه الشتائم للإعلامية ريهام سعيد

السجن عامان للراقصة سما المصري بسبب...

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مع دفع غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.

المصدر: محمد عبدالله- إرم نيوز

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أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مع دفع غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.
وتضمن أمر إحالة سما المصري، أنها في شهر آب/أغسطس 2019، كالت الشتائم بألفاظ قاسية لريهام سعيد، و“طعنت في عرضها“ هاتفيا، ونشرت مقطع فيديو وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق ”الواتساب“.
وأكد أمر الإحالة، أن المصري اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية، تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد.
وكانت ريهام سعيد قد اتهمت سما المصري في بلاغ رسمي، بسبها وقذفها، وتقدمت ضدها بمستندات للجهات المعنية تضمت أدلة على حدوث ذلك.