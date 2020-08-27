السجن عامان للراقصة سما المصري بسبب توجيه الشتائم للإعلامية ريهام سعيد

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أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مع دفع غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.