"الموسيقيين المصريين" تمنع حسن شاكوش وعمر كمال من إقامة حفلات غنائية في تونس

منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، مطربا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، من إحياء سلسلة حفلات غنائية كانا يستعدان لإحيائها في تونس.

وقالت النقابة في بيان إعلامي لها، إنه ”تم التواصل مع مسؤولي نقابة الموسيقيين في تونس للتأكيد على أن مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ممنوعين من الغناء“، مطالبًة بمنعهم من الغناء في تونس أيضا احترامًا لقراراتها.

وأوضح البيان أن النقابة سعت لوقف 6 حفلات غنائية في تونس تبدأ الأربعاء 26 أغسطس الجاري في منطقة جربة بتونس بتنظيم من متعهد حفلات يُدعى رياض عيسى، منوهًة بأن نظريتها في تونس استجابت للأمر وأوقفت تلك الحفلات.

وأكد البيان أن ”النقابة ستسعى وراء أي مطرب مهرجانات ممنوع من الغناء لمنعه من الغناء في أي دولة أخرى أيضًا احترامًا لقرارها بحقهم، خاصًة في ظل إقامة دعوى قضائية ضد المدعو حسن شاكوش مؤخرًا“.

يُذكر أن حسن شاكوش وعمر كمال سافرا قبل أيام لإحياء حفلات غنائية في تونس، وفور علم نقابة الموسيقيين المصريين، تواصلت مع المسؤولين في تونس، لمنعهما“.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية بتونس في بيان، ”احترامها تنفيذ قرار المنع والإيقاف في مصر“، محذرة ”كل من يخالف القرار في تونس بتنفيذ القانون ضده“.