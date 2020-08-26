الفاشينيستا السعودية مودل روز ترقص مع فنان أمريكي على طريقة "تيتانيك" (فيديو)

أحدثت الفاشينيستا السعودية مودل روز جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها رفقة فنان أمريكي شاب يُدعى باول بوتشر، وهما يرقصان في مقطع عبر حسابه في تطبيق ”تيك توك“.

وأثار المقطع جدلًا واسعًا بين المتابعين، وسط تناقله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها الكثير من المغردين، عقب احتضان الفنان الشاب لها من الخلف، حيث كانا يقلدان لقطة بارزة من الفيلم الشهير ”تيتانيك“.

وظهرت مودل روز مع الفنان باول بوتشر على متن مركب في عرض البحر، وتم تصوير المقطع على أنغام موسيقى الفيلم الشهير، في تقليد لأحد مشاهد الفيلم، ما جعل المتابعين ينتفضون ضدها بسبب تلك اللقطة، خاصة وأن ملابسها لم تعجبهم أيضًا.

وسخر البعض من الفنان الذي ظهر معها، كونه قريب الشبه بالفتيات، كما قال متابعون، بينما اتهم البعض مودل روز بأنها تشتري الأشخاص الذين يظهرون معها؛ كي يتسنى لها القيام بتصوير مقاطع تُثير فيها حالة من الجدل.



ومما جاء في تعليقات المتابعين قول مغردة تُدعى ديما: ”تذكرت أول ما طلعت يوم كانت تقول لو تنطبق السما على الأرض ما أصور مع ولد والحين ملبق فيها الله يالدنيا“، وأضاف مغرد يحمل حسابه اسم فيصل: ”وزود على كذا مشتريتهم بفلوس“.

وعلقّ عاصم سالم ساخرًا: ”الرجاء الاحترااااام لو سمحتوا وين الولد اللي في المقطع، هيا بنتين واحدة واقفة وواحدة جالسة، عيب كذا تغلطوا على بنات الناس“، وتابع حسام حلوب قائلًا: ”إيش هيك تخلف وهبل“.

يُذكر أن مودل روز واسمها الحقيقي ”روزانا“ وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض، لتنتقل بعد ذلك للعيش في الولايات المتّحدة الأمريكية بغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت هناك شهرة بعد أن شاركت في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.