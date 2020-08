الفاشينيستا السعودية مودل روز ترقص مع فنان أمريكي على طريقة "تيتانيك" (فيديو)

View this post on Instagram

أحدثت الفاشينيستا السعودية مودل روز، جدلًا واسعًا بظهورها رفقة فنان أمريكي شاب يُدعى باول بوتشر، وهما يرقصان. وأثار المقطع جدلًا، بين المتابعين حيث انتقدها الكثير من المغردين مودل روز، عقب احتضان الفنان الشاب لها من الخلف حيث كانا يقلدان لقطة بارزة من الفيلم الشهير "تيتانيك".