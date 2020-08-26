من هو الفنان السعودي الراحل محمد حمزة؟

توفي الفنان والمؤلف والمنتج الدرامي السعودي المخضرم، محمد حمزة الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاما، قضى منها نحو 4 عقود في عالم الدراما التي اعتبر أحد مؤسسيها في السعودية.

ولد الفنان حمزة في المدينة المنورة في 1933، قبل أن تستقر به الحال في مدينة جدة الساحلية التي انطلق منها إلى عالم الدراما والمسلسلات التلفزيونية التي عرفه السعوديون من خلالها، وبدأ حياته لاعب كرة في ناديي الوحدة والأهلي، قبل أن يلتحق بالمجال الفني عن طريق الإذاعة، ومن ثم إلى التلفزيون الذي احتوى أعماله التي كتبها ومثل فيها دور البطولة.

يعتبر نقاد وفنانون سعوديون أن مسلسل ”أصابع الزمن“ شكل محطة فارقة في حياة حمزة، وهي قصة كتبها الراحل ولعب فيها دور البطولة تحت إخراج محمد شاكر، بينما لحن شارة بداية المسلسل محمد شفيق وغناها الفنان عبادي الجوهر.

وفي جعبة الراحل العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي ارتبط اسمه فيها كتابة أو تمثيلا أو كلاهما، وبينها ”ليلة هروب“ وهو مسلسل شهير كتبه حمزة، وشارك فيه نجوم سعوديون ومصريون وعرب، مثل سمية الألفي وفايزة كمال.

كما شارك في ذلك المسلسل نجلا الفنان حمزة، وائل ولؤي، اللذان ورثا الفن والتمثيل عن والدهما، وظهرا في عدد من الأعمال الرامية قبل أن ينضم الحفيد عبدالله لؤي للمجال نفسه.

وعرف كثير من السعوديين الذين لم يعاصروا فترة تألق حمزة، مسلسلاته من خلال بثها مجددا عبر قناة ”ذكريات“ التي أطلقتها وزارة الإعلام في الأشهر الماضية لتوفير وسيلة تسلية وترفيه إضافية للسكان بالتزامن مع سريان حظر للتجول بسبب فيروس كورونا.

#محمد_حمزه

لن ينساك التاريخ الفني السعودي

وداعاً محمد حمزة

رحمك الله وإلى جنات الخلود 🙏🏼#اصابع_الزمن pic.twitter.com/VR5bCKluGg — خديجة الوعل (@khadijahalwaal) August 26, 2020

وبعد العديد من المسلسلات، مثل ”قصر فوق الرمال“ و“دموع الرجال“، أنهى الفنان الراحل مشاركاته بعالم الفن، في العام 2013، بمسلسل ”أهل البلد“، ليغيب عن الساحة الفنية لحين الإعلان عن وفاته.

فقد عانى من المرض في السنوات الماضية، وتعرض لخطأ طبي في عملية جراحية خضع لها بحسب ما قالت عائلته، ليمر بفترة حرجة، قبل أن يتحسن وضعه، لكنه لم يستطع المشي في سنوات عمره الأخيرة.

الفنان #محمد_حمزة إلى رحمة الله عن عمر يناهز الـ ٨٧ عاماً#لاتنسوني_من_دعائكم مقطع يعود له قبل عامين رحمه الله pic.twitter.com/HDNLa5Io5Z — Sᴀʟᴀʜ | صلاح (@salahalghamdi) August 26, 2020

كُرم حمزة بمهرجان فني في البحرين عام 1999، كأفضل أداء في أحد الأعمال التي شارك فيها، كما تم تكريمه في 2006 بمهرجان القاهرة عن عمله ”دموع الرجال“، وهو آخر أعماله التي كتبها في عام 1999.