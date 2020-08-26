26 أغسطس

وفاة عميد الدراما السعودية محمد حمزة عن عمر 87 عاما

وفاة عميد الدراما السعودية محمد حمز...

توفي الفنان السعودي محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر 87 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة. وعمل الفنان الراحل كممثل ومنتج ومؤلف مسلسلات درامية، ولقب بـ"عميد الدراما

المصدر: فريق التحرير

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

توفي الفنان السعودي محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر 87 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.

وعمل الفنان الراحل كممثل ومنتج ومؤلف مسلسلات درامية، ولقب بـ“عميد الدراما السعودية“، وشكل مع نجليه وائل ولؤي دراما محلية خاصة محققين نجاحا، من خلال مسلسلات ”أصابع الزمن“ و“ليلة هروب“ و“قصر فوق الرمال“ وغيرها.

2020-08-suadi

وتم تكريم الفنان محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون العام 2006.

2020-08-suadi2

وكانت آخر مشاركة فنية له في العام 2013، من خلال مسلسل ”أهل البلد“، لينهي مسيرة تقارب 4 عقود.

ونعى فنانون و إعلاميون، الفنان الراحل، حيث كتب فايز المالكي: ”لاحول ولا قوة إلا بالله هذا مصير كل حي ونهاية كل شي اسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبينك“.

 

بدوره، كتب الإعلامي ياسر الشمراني: ”اتقدم بخالص العزاء والمواساة للصديق العزيز لؤي محمد حمزة و وائل محمد حمزة في وفاة الفنان القدير رائد الحركة الدرامية في المملكة #محمد_حمزة واسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

 

 