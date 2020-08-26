وفاة عميد الدراما السعودية محمد حمزة عن عمر 87 عاما

توفي الفنان السعودي محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر 87 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.

وعمل الفنان الراحل كممثل ومنتج ومؤلف مسلسلات درامية، ولقب بـ“عميد الدراما السعودية“، وشكل مع نجليه وائل ولؤي دراما محلية خاصة محققين نجاحا، من خلال مسلسلات ”أصابع الزمن“ و“ليلة هروب“ و“قصر فوق الرمال“ وغيرها.

وتم تكريم الفنان محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون العام 2006.

وكانت آخر مشاركة فنية له في العام 2013، من خلال مسلسل ”أهل البلد“، لينهي مسيرة تقارب 4 عقود.

ونعى فنانون و إعلاميون، الفنان الراحل، حيث كتب فايز المالكي: ”لاحول ولا قوة إلا بالله هذا مصير كل حي ونهاية كل شي اسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبينك“.

لاحول ولا قوة الا بالله

هذا مصير كل حي ونهاية كل شي اسال الله ان يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء اهلك ومحيينك #محمد_حمزة pic.twitter.com/NJQBcTFuQU — فايز المالكي (@fayez_malki) August 26, 2020

بدوره، كتب الإعلامي ياسر الشمراني: ”اتقدم بخالص العزاء والمواساة للصديق العزيز لؤي محمد حمزة و وائل محمد حمزة في وفاة الفنان القدير رائد الحركة الدرامية في المملكة #محمد_حمزة واسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

اتقدم بخالص العزاء والمواساة للصديق العزيز لؤي محمد حمزة و وائل محمد حمزة في وفاة الفنان القدير رائد الحركة الدرامية في المملكة #محمد_حمزة واسأل الله العلي القدير ان يرحمة ويغفر له.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/7zM1qebSuP — ياسر الشمراني (@Yshamrani) August 26, 2020

انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنان القدير محمد حمزة مدني احد اشهر نجوم الدراما والتلفزيون السعودي 🇸🇦 في الثمانينات اشهر اعماله مسلسلي : – اصابع الزمن 1982

– ليلة هروب 1989 pic.twitter.com/pSDJI1emd8 —  Abdulrahman Rammal | عبدالرحمن الرمّال (@AGRammal) August 26, 2020