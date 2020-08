إيناس الحنطي تخرج عن صمتها عقب اتهامها بالدعوة للتبرج (فيديو)

View this post on Instagram

هاجم ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطنتهم #إيناس_الحنطي، بعد ظهورها في تطبيق "سناب شات" وهي تدعو إلى تخفيف التستر ونزع النقاب. واتهم النشطاء إيناس الحنطي بإثارة البلبلة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد، وعدم النظر إلى ما يقوله الآخرون عن لباسها، حيث قالت إن ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه يشير إلى أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، مردفة أن المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة.