إيناس الحنطي تخرج عن صمتها عقب اتهامها بالدعوة للتبرج (فيديو)

ردّت الناشطة السعودية على ”سناب شات“ إيناس الحنطي، على مواطني بلدها الذين شنوا ضدها هجومًا لاذعًا واتهموها بالتبرج عقب دعوتها للفتيات بتخفيف التستر ونزع المرأة للنقاب كي يتسنى لها التعامل مع الرجال بسهولة.

وقالت إيناس الحنطي، في منشور لها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها قصدت حيال هذا الأمر عندما ظهرت في مقطع فيديو التعبير عن وجهة نظرها.

وشكرت إيناس الحنطي، جميع من هاجموها على رأيها معتبرة من ينبهها على خطأ تقع فيه ويهديها للطريق الصحيح أو يهديها حسنات بهجومه عليها، ”نعمة“ من الله لها.

وأرفقت إيناس الحنطي، منشورها بمجموعة من الرسائل التي وصلتها من منتقبات اشتكين مما يعانين منه عند التعامل معهن أو عند دخولهن أحد المطاعم على سبيل المثال، حيث يُطلب منهن الانتهاء من الأكل سريعًا للخروج فضلًا عن التهميش وعدم الاهتمام بهن وهو ما دعاها لطرح القضية.

ونشرت إيناس الحنطي مضمون رسالة وصلتها من منتقبة أخرى تقول لها: ”ما تدرين عن وضع المنتقبات والإحساس بالدونية من تعامل الآخرين“، ومنتقبة أخرى تقول إنها منتقبة وترتدي العباءة ولم يحدث أن أحست بنظرة دونية.

وأشارت ”الحنطي إلى أنها بناء على ذلك طلبت رأي المتابعين لها، ثم ردّت على رسالة بقولها: ”سبحان الله أنا هذي نظرتي إنه المنتقبة لها هيبة واحترام أكثر لأن الدين أصلًا هيبة والستر هيبة“.

وأردفت إيناس الحنطي قائلًة: ”انصدمت من التعليقات!! وش اللي قاعد يصير في المجتمع؟ معقول صرنا كذا!!“.

وتلقت إيناس الحنطي هجومًا من ناشطين سعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياها بإثارة البلبلة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد، وعدم النظر إلى ما يقوله الآخرون عن لباسها، فضلًا عن اتهامات بالدعوة للتبرج.

وقالت إيناس الحنطي، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه يشير إلى أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، مردفة أن المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة.

وعقبت إيناس الحنطي قائلة: ”كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة“، مردفة أنها تلاحظ أن الجميع يركز في نظرات الناس ورأيهم في بعضهم البعض.