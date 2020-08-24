محاربة السرطان الكويتية شيماء العيدي تخضع لعملية جراحية

أثارت محاربة السرطان الشهيرة الكويتية شيماء العيدي، قلق جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لغرفة العمليات بأحد المستشفيات، طالبة من الجميع الدعاء لها.

ونشرت شيماء العيدي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، الإثنين صورة لغرفة العمليات، وعلقت عليها بالقول: ”الدعاء حب، والحب دعاء، دعواتكم بقدر حبكم، أحبكم في الله“.

وكانت قد نشرت سابقًا، صورة من داخل غرفة العمليات وعلقت عليها قائلة: ”بسم الله وعلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بشرني بصحتي يا عظيم المن“.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها، طالبين إياها بالصمود في مواجهة مرضها، حيثُ قال أحدهم ”اصمدي شيمو الله يقومك بالسلامة، انتي بطلة وستظلين دائما ربنا يجعل آهاتك في ميزان حسناتك“، وأضاف أخر: ”ربنا يقومك بالسلامة يا بنتي ويقويكي على اللي انتي فيه“.

وشيماء العيدي هي سفيرة العمل الإنساني للشباب العربي، وصانعة السعادة، عُرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان العيدي عن عودة مرض السرطان لها، ورفض أحد مستشفيات أمريكا علاجها بسبب تقدم مرحلة المرض وعدم جدوى العلاج، حيث ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بقصتها.

وكانت العيدي، قد واجهت مرض السرطان وتغلبت عليه في وقت سابق، وأطلقت وقتها حملة بعنوان ”أنا أقدر“ لدعم جميع مرضى السرطان.

وأسست الشابة الكويتية موقعا لجمع التبرعات بـ“الخلايا الجذعية“ من أجل الأطفال المصابين بمرض السرطان، وظهرت الشابة الكويتية في أكثر من برنامج تلفزيوني لزرع الأمل والقوة، والحديث عن تجربتها، وتحفيز جميع المرضى.