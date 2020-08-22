سارة الكندري تروي تفاصيل احتجازها مع زوجها وطفلتها (فيديو)

روت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، تفاصيل احتجازها وزوجها المشهور على ”سناب شات“ أحمد العنزي وبرفقتهما طفلتهما، وذلك على خلفية كسرهم حظر التجول.

وذكرت الكندري أن الشرطة ألقت القبض عليها وعلى زوجها وأودعتهما السجن لمدة يوم كامل دون وجه حق، على حد تعبيرها وأن هذا وقع بسبب ”كره المحقق“ الذي كان يتحدث معهما لمشاهير ”السوشيال ميديا“ ولذلك تم التعامل معهما بشكل ”غير لائق“.

وقالت خلال مقابلة لها على وسائل الإعلام المحلية وتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن المحقق رفض خروجها في ذات التوقيت وأصر على أن تبيت وطفلتها في السجن على الأرض

وهاجمت الكندري المحقق بقولها:“إذا أنت رجال شوف كبرك ما تتحمل تنام على الأرض“، معربة عن استيائها كونها ابنة الكويت وتم التعامل معها بهذه الطريقة.

وأضافت:“بنتي صار لديها حالة نفسية.. صار لديها تبول لا إرادي بسبب الذي حدث“، وذكرت أن الضابط قال لها:“يلا روحي دشي السجن، وإذا ما في أحد يبي بنتك وديها دار رعاية أحسن هناك تأكل وتشرب“.

وطالبت ”سارة الكندري“ بمعاينة كاميرات المخفر وتفريغها، مؤكدًة أن المحقق وافق على كل ما حدث معها، مردفًة:“أنا مسؤولة عن كل كلمة قلتها، وكل من في المخفر تجمعوا علينا، والفراشون كذلك“.

وقالت إنه تمت مصادرة إثباتاتها وهاتفها النقال، مختتمة:“نبهوني ديري بالك تطلعي وتتكلمي.. وبعدها المحقق قال.. أقولك هذا اسمي روحي حق مسؤولي الرقابة والتفتيش قوليلهم إني سويت فيكِ كده“.

الفاشينستا الكويتية سارة الكندري تشرح تفاصيل احتجازها في احد اقسام الشرطة هي وزوجها وطفلتها بتهمة كسر الحظر pic.twitter.com/EubZrSCnAR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 22, 2020

وانتشر مقطع فيديو آخر ظهرت فيه الكندري وهي تناشد وزير الداخلية الكويتي بالإفراج عن زوجها وسط بكاء وصراخ في المقطع بينما تناقلته العديد من الحسابات الإخبارية، ورواد التواصل الاجتماعي.

مغردين تويتر يتداولون مناشدة سارة

الكندري لوزير الداخلية الافراج عن زوجها pic.twitter.com/qWD593aKSf — عاجل (@NEWSKUWAITY) August 22, 2020

يُذكر أن ”سارة الكندري“ ظهرت في مقطع فيديو متداول لها قبل ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي بسبب وجود طفلتها معها في السجن مشددة على أن زوجها ما زال في السجن عنادًا فيه ليس أكثر، لأن أفراد الشرطة حاقدون على مشاهير السوشيال ميديا، بحسب قولها.