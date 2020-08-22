تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب والاحتيال‎

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة النصب والاحتيال عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.

وكانت النجمة اللبنانية قد حررت محضرا عن طريق محاميها، مطلع مايو/أيار الماضي؛ تتهم فيه محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وعلى إثر ذلك، ألقت الشرطة القبض على وزيري؛ بتهمة النصب وسرقة أموال هيفاء، وتم استدعاؤه للتحقيق، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

على الجانب الآخر، قضت محكمة أخرى، في وقت سابق، برفض الدعوى المُقدمة من وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي الدعوى التي تقدم بها محاولا إثبات الزواج أمام المحكمة، بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات، ولكنه لم يتقدم بأصل العقود.