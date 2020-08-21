النيابة الكويتية تداهم شركات الفاشنيستا نهى نبيل ويعقوب بوشهري المتهمين بغسيل الأموال

كشف مصدر مطلع في الكويت عن قيام النيابة العامة بتفتيش مكاتب شركات الفاشنيستا نهى نبيل والناشط يعقوب بوشهري، المتهمين بالقضية المعروفة بـ“غسيل أموال المشاهير“.

وقال المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، ”إن النيابة انتقلت برفقة جهاز أمن الدولة وعدد من رجال الأمن إلى مكاتب شركات المتهمين حيث جرى تفتيش المكاتب ومعاينة الأوراق للحصول على المستندات والفواتير لتدقيقها“.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء سيُتخذ مع جميع المكاتب والشركات التي تقدمت وحدة التحريات المالية ببلاغات للنيابة العامة ضد أصحابها.

وسبق أن اتخذت النيابة ذات الإجراء مع مشاهير متهمين بذات القضية ومنهم الفاشنيستا عهود العنزي والناشط مشاري بويابس.

ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال إلى أكثر من 40 بلاغا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين.

وأصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.