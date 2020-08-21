المطرب أحمد سعد يعلن خطوبته رسميا على مصممة الأزياء علياء بسيوني

أعلن المطرب المصري أحمد سعد، مساء الخميس، خطوبته رسميا على مواطنته مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي تصدرت محركات البحث عقب إعلانه عن علاقة عاطفية تربطهما منذ قرابة شهر.

وقال أحمد سعد عبر صفحته الرسمية في ”إنستغرام“: ”النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي؟“.

View this post on Instagram النهارده عيد ميلادي وخطوبتي..❤️ A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Aug 20, 2020 at 1:32pm PDT

وتلقى سعد، التهاني من عدد كبير من المتابعين والفنانين والإعلاميين، على رأسهم الفنانة ريهام سعيد، والتي عرفت بعداوتها لطليقة أحمد سعد الفنانة ريم البارودي، وقالت ريهام: ”عرفت ليه أنت مركز وبتعلى ومكسر الدنيا.. مبروك عليك الزوجة الصالحة رزق“.

وكان أحمد سعد كشف في تصريحات خاصة لـ“فوشيا“ أنه بالفعل يعيش قصة حب ”قائمة على الود والاحترام“ مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، وأنه تم الاتفاق معها على الخطوبة، لتكون خلال الشهر المقبل، عقب إتمام بعض الترتيبات التي اتفق الاثنان عليها.

وظهر أحمد سعد، مع عارضة الأزياء علياء بسيوني، في حفل عيد ميلادها، الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، والتقط سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة، والتي أثارت تساؤلات حول إمكانية دخوله في علاقة عاطفية جديدة.

وفاجأ أحمد سعد، الجمهور يوم 28 مارس 2019، بإعلان الانفصال عن زوجته الفنانة المصرية سمية الخشاب، بعد زواج استمر بينهما لمدة عام ونصف العام، وأكد أنه قرر التفرغ لأولاده والعمل على تربيتهم.