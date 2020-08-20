"المنصة" للسوري معتصم النهار .. أول مسلسل إماراتي يُعرض عبر "نتفليكس"

تستعد ”نتفليكس“ العالمية لعرض أول مسلسل درامي عبر منصتها ويحمل عنوان ”المنصة“، ويقوم ببطولته الفنان السوري معتصم النهار، حيث يبدأ عرضه مطلع سبتمبر المقبل.

ونشر معتصم النهار بوستر المسلسل عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، مؤكدا أنه يعتز بمشاركته في العمل، الذي تم تصويره في أبوظبي من عامين.

وعلق معتصم النهار قائلا: ”البوستر الفردي لمسلسل المنصة والذي سيعرض في أول أيلول عبر منصة نتفليكس.. تم تصويره في أبوظبي منذ عامين“.

وتابع معتصم النهار قائلا: ”وأعتز بمشاركتي فيه كضيف شرف.. بالتوفيق لأفراد العمل والشركة المنتجة“.

وكشفت شركة ”فيلم جيت“ المنتجة للمسلسل عن الانتهاء من تصويره كاملا حيث يتم عرضه بداية الشهر المقبل ليصبح أول مسلسل إماراتي يتم عرضه عبر منصة نتفليكس.

وتدور قصة مسلسل ”المنصة“ في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية بعدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقا في الدراما العربية.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الوطن العربي والخليج بالإضافة لعدد من نجوم هوليود بينهم مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، وغيرهم.

والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

وبدأت الجهة المنتجة للعمل بالفعل في اتخاذ الاستعدادات الأولية لاستكمال كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من العمل، المخطط تقديمه في عدة أجزاء عقب عرض موسمه الأول خلال شهر أيلول سبتمبر.