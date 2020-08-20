بسبب قضية "إنكار نسب".. الفنانة المصرية هالة صدقي تتهم زوجها بالتشهير بها وتلجأ للقضاء (فيديو)

تقدمت الفنانة المصرية هالة صدقي، بمذكرة إلى النائب العام، ضد أحد المحامين، يدعى صلاح السقا، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وحديثه عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وعبرت صدقي في تصريح لها، تداوله الإعلام المصري، عن صدمتها من تلك الاتهامات، مشيرة إلى أنها فوجئت بالمقطع المصور الذي يتحدث فيه المحامي من دون أي سند قانوني وتطرقه لبعض الأمور العائلية الخاصة بها، والتي لم يبت فيها القضاء.

وحذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت هالة: ”المحامي الخاص بي تقدم بمذكرة للنائب العام ضد هذا الشخص وكذلك زوجي، وسوف نخاطب نقابة المحامين للتحقيق في تصريحات المحامي عن تلك القضية“.

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وفتحت هالة صدقي النار على زوجها، قائلة: ”هو يحاول النيل مني والتشهير بي وبسمعتي، انتقامًا مني بعدما خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي“.

وكانت هالة صدقي قد أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأم، يبلغان من العمر الآن 10 سنوات.

يذكر أن هالة صدقي تشارك خلال الفترة الحالية في بطولة مسلسل ”ليه لأ“، الذي يعرض على منصة ”شاهد“ الإلكترونية، وهو من بطولة أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.