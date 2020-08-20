روان بن حسين تتعرض لكسر في قدمها بعد سقوطها بمركز تجاري

ظهرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، في مقطع قصير بحسابها عبر تطبيق ”سناب شات“ وهي على كرسي متحرك بعد سقوطها أرضًا خلال رحلة ترفيهية لها بإحدى المراكز التجارية في دبي برفقة والدها ووالدتها وطفلتها.
وسارع والد روان بن حسين، إلى نقلها للمستشفى لعرضها على الطبيب حيث اتضح أنها تعرضت لكسر في قدمها وتمزق في الأربطة، ما جعلها تلتزم المنزل لفترة من الوقت.
وشاركت روان بن حسين متابعيها منشورًا قالت فيه: ”كسرت ريلي ورايحين المستشفى وأمي وأبوي مستأنسين عالكرسي“.
وتابعت روان بن حسين، التي شاركت جمهورها تطور وضعها الصحي فقالت: ”تمزق بالأربطة الحمد لله على كل حال“.
وأوضحت في مقطع فيديو تناقله رواد التواصل الاجتماعي بعدما تساءلوا عن سبب حزنها فقالت: ”ما حدا مزعلني أنا بس زعلاني إني ما راح أمشي على رجلي فترة“.
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