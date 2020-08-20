روان بن حسين ترد على طلب السعودي "رعش" بالزواج منها (فيديو)

علقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا للناشط السعودي ”رعش“ والذي عرض عليها الزواج.

وقالت روان في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات: ”بعتتلي متابعة مسج قالتلي فيها روان انتي ترند السعودية.. والله أول ما قلتلي هيك قلبي وقف.. قولت شو سويت هاد المرة.. ببص لقيت رعش يخطب روان بنت حسين وهاد خطأ كبير.. اني اسمي روان بن حسين“.

وعرضت روان فيديو رعش لمتابعيها، وعرضت بعده طلب أحد المتابعين منها الرد على رعش، حيث خبأت وجهها بشعرها تعبيرا عن الرفض دون الإفصاح عن ذلك.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لـ“رعش“ وهو يتقدم لخطبة روان بن حسين بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف قبل فترة وجيزة.

وقال رعش عبر مقطع الفيديو: ”أنا بتقدم لخطبة روان بن حسين على سنة الله ورسوله وهي عندها ثلاث خصال ليست موجودة عندي وهي المال والجمال والعلم.. وإذا كانت تبي فأنا رجال بمعنى الكلمة وعندي الأخلاق ومخافة الله“.

#رعش_يخطب_روان_بنت_حسين رعش يتقدم لخطبة روان بن حسين عبر مقطع فيديو طلب من المغردين نقله لها؛ بقوله ”لا عندي فلوس ولا عندي علم ولا عندي جمال لكني رجل“. pic.twitter.com/gjVA3VauAo — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 19, 2020

وأثار الفيديو سخرية كبيرة بين المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن رعش لا يناسب روان بن حسين وليس هناك أي دافع لتقبل به أبدا.

ودشن مغردون وسما بعنوان ”رعش يخطب روان بن حسين“ ليتصدر قائمة ”الترند“ في تويتر بالسعودية.