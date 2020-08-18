عمرو دياب يعود للدراما من بوابة مسلسل "صنع في مصر"‎

فاجأ الفنان المصري عمرو دياب جمهوره عبر السوشيال ميديا بعودته للفن والدراما مرة أخرى من خلال المنصة العالمية ”نتفيلكس“، مؤكدًا أنه قرر المشاركة بعمل درامي جديد بعنوان ”صنع في مصر“ وذلك بهدف بناء جسور بين الثقافات العربية والعالمية.

وقال عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“:“سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، وأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة“.

عودة الهضبة!

عمرو دياب راجع للدراما مع نتفليكس.

Amr Diab

📸: KAREEM NOUR Posted by Netflix on Tuesday, August 18, 2020

وأضاف:“الآن، وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس للوصول من خلال هذا العمل الكبير إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد، و“صنع في مصر“ سيستمتع به العالم بأكمله“.

سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد "صنع في مصر" ويستمتع به العالم بأكمله pic.twitter.com/t4dA7roFWT — Amr Diab (@amrdiab) August 18, 2020

يذكر أن ”عمرو دياب“ شارك بعدد من الأفلام السينمائية، وهي: السجينتان مع إلهام شاهين، سماح أنور، والعفاريت مع الفنانة الراحلة مديحة كامل، وآيس كريم في جليم مع الفنانتين سيمون، وجيهان فاضل، وضحك ولعب، وجد وحب، مع يسرا، وعمر الشريف، العام 1993م.