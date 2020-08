عمرو دياب يعود للدراما من بوابة مسلسل "صنع في مصر"‎

View this post on Instagram

سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الكبير إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد " صنع في مصر " ويستمتع به العالم بأكمله.