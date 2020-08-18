السعودية تنشئ متحفاً موسيقياً تكريماً للموسيقار الراحل طارق عبدالحكيم

قررت وزارة الثقافة السعودية، إنشاء متحف موسيقي نادر، تكريماً للموسيقار الراحل، طارق عبدالحكيم، الذي يعد من الرواد الأوائل الذين أسسوا للموسيقى في المملكة التي تخلت في السنوات القليلة الماضية عن القيود التي منعت انتشار الحفلات الموسيقية والغنائية في البلاد.

وطارق عبدالحكيم، موسيقي سعودي، ولد في مدينة الطائف عام 1920، قبل أن يتم ابتعاثه إلى مصر لدراسة الموسيقى في خمسينيات القرن الماضي، ليعود إلى بلاده، ملحناً وباحثاً في الموسيقى، ومؤرخا يجمع الوثائق والآلات الموسيقية.

ويحمل المتحف الذي سيفتتح أبوابه أواخر عام 2022 ويقام بشكل دائم، اسم الفنان طارق عبدالحكيم الذي توفي في العام 2012، وقد تجاوز التسعين من عمره الذي هيمنت على غالبية سنواته، الموسيقى، بما في ذلك تلحينه أغاني لكبار نجوم العالم العربي، مثل نجاة الصغيرة وفايزة أحمد.

قريباً .. متحف طارق عبدالحكيم في جدة البلد. pic.twitter.com/sxHRgTcUZ3 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) August 17, 2020

وسيقام متحف ”طارق عبدالحكيم“ الذي حصل في ثمانينات القرن الماضي، على جائزة اليونسكو الدولية للموسيقى، في ”بيت المنوفي“ بمنطقة البلد التاريخية في مدينة جدة في غرب المملكة، والتي تم تسجيلها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 2014.

سيقع متحف الراحل طارق عبدالحكيم في بيت المنوفي بمنطقة البلد بـ #جدة_التاريخية، وسيتضمن المتحف مجموعة أرشيفية تتعلق بمقتنيات الفنان الموسقي الراحل ومقطوعات موسيقية لكبار الفنانين مثل #أم_كلثوم وعبدالوهاب pic.twitter.com/yyso79BhZm — مشاريع السعودية (@SaudiProject) August 17, 2020

ويتضمن المتحف مجموعة من أرشيف ومتعلقات طارق عبدالحكيم الشخصية، من آلات موسيقية وبكرات لتسجيلاته، وألبومات صور، وبعض المقطوعات الموسيقية لكبار المطربين العرب مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، إلى جانب وثائق مرئية وصوتية لطارق عبدالحكيم وهو يؤدي مؤلفاته مع آخرين، ومؤلفاته الموسيقية من الأناشيد الوطنية وغيرها.

مبادرة رائعة من وزارة الثقافة السعودية إنشاء متحف موسيقي خاص بالفنان الراحل طارق عبدالحكيم في جدة يحتضن إسهامات الفنان الراحل في مسيرة الفن في السعودية. pic.twitter.com/8ldtmP17bg — محب لوطني (@Moheb_Lewatani) August 17, 2020

كما سيضم المتحف، مركزا للأبحاث الموسيقية، يشمل مقالات وكتابات عن الموسيقى السعودية، إضافة إلى بحوث عن موسيقى العالم العربي، وسيخدم الباحثين الموسيقيين الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم بالموسيقى المتنوعة.

ووجدت الخطوة إشادة واسعة من قبل عشاق الموسيقى الكثر في المملكة، حيث تم تداول صور ومقاطع فيديو للموسيقار الراحل الذي كان يطمح لإنشاء متحف موسيقي قبل وفاته.

وتعكس الخطوة، التغيير الذي شهدته البلاد في السنوات القليلة الماضية، وقد تحولت فيها لوجهة عالمية لكبار موسيقيي العالم وفنانيه بعد عقود من الحظر الذي استند لتفسيرات دينية، وكانت الحفلات الموسيقية خلالها شبه معدومة.

وأطلقت السعودية اسم الفنان الراحل طلال مداح، العام الماضي، على مسرح ”المفتاحة“ الشهير في مدينة أبها، تكريماً لمسيرته الفنية التي انتهت بوفاته في العام 2000 على المسرح ذاته.