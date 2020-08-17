نقل الفنانة عايدة كامل إلى المستشفى

نُقلت الفنانة المصرية عايدة كامل إلى المستشفى، اليوم الإثنين، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت كامل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”يا رب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية“.

وأضافت: ”محتاجة دعاؤكم.. أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1001953110252232&id=100013126562685

وكانت الفنانة عايدة كامل قد قالت، في وقت سابق، إنها تمر بظروف صحية صعبة، فجأة وبدون مقدمات، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالشفاء مما تُعاني منه.

وعايدة كامل فنانة مصرية، ولدت في عام 1931، درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات.

وقدمت كامل العديد من الأفلام، منها: ”ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟“.

وكرست جهودها للدراما التلفزيونية منذ الثمانينات، ومن أهم مسلسلاتها: ”بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي“.