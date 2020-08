إليزابيث ديبيكي تجسد دور الأميرة ديانا في "ذا كراون" على نتفليكس

اختارت شركة ”نتفليكس“ الأمريكية لعرض المحتوى المرئي الترفيهي، الممثلة الأسترالية، إليزابيث ديبيكي، لتجسيد دور الأميرة ديانا، في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل ”ذا كراون“، بحسب القائمين على العمل.

وقالت الممثلة الأسترالية في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمسلسل على ”تويتر“: ”روح الأميرة ديانا، كلماتها وتصرفاتها تعيش في قلوب الكثيرين.. إنه لشرف حقيقي لي أن أنضم لهذا المسلسل، الذي أدمنت مشاهدته منذ انطلاق حلقاته الأولى“.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020