إليزابيث ديبيكي تجسد دور الأميرة ديانا في "ذا كراون" على نتفليكس

اختارت شركة ”نتفليكس“ الأمريكية لعرض المحتوى المرئي الترفيهي، الممثلة الأسترالية، إليزابيث ديبيكي، لتجسيد دور الأميرة ديانا، في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل ”ذا كراون“، بحسب القائمين على العمل.

وقالت الممثلة الأسترالية في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمسلسل على ”تويتر“: ”روح الأميرة ديانا، كلماتها وتصرفاتها تعيش في قلوب الكثيرين.. إنه لشرف حقيقي لي أن أنضم لهذا المسلسل، الذي أدمنت مشاهدته منذ انطلاق حلقاته الأولى“.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

وانضمت ديبيكي، لطاقم جديد يشارك في الموسمين الأخيرين من الدراما الملكية، يضم جوناثان برايس، والنجمة البريطانية إيميلدا ستونتون، في دور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل في دور الأميرة مارغريت، والتي من المتوقع أن تغطي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأدت النجمة جيما كورين، دور ”ديانا“ في الموسم الرابع من الدراما التلفزيونية، لكن ديبيكي، ستلعب الدور في الموسمين الخامس والسادس الأكثر إثارة في حياة شخصية ديانا.

وسوف يشهد الموسمان الأخيران تفكك زواج الأميرة ديانا، والأمير تشارلز، ووفاتها في عام 1997، الأمر الذي أغرق العائلة المالكة في أزمة.

ديبيكى، هى ممثلة شابة تبلغ من العمر 29 عامًا، اشتهرت بدورها في المسلسل الدرامى ”جيد مارشال“ الذي عرض على ”بي بي سي“ في 2016.

كما ظهرت أيضًا، مع ليوناردو دي كابريو في فيلم The Great Gatsby، وفيلم Sir Steve McQueen Widows، و Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol. 2.

وستظهر قريبًا في فيلم Tenet الذي طال انتظاره لكريستوفر نولان، والذي من المقرر أن يكون أكبر إصدار مع عودة فتح دور السينما في المملكة المتحدة، بعد أشهر من الإغلاق في وقت لاحق من هذا الشهر.