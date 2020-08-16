احتفال بلقيس فتحي بعيد ميلاد زوجها يثير موجة انتقادات (فيديو)

حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، والذي شاركت جمهورها بلقطات مصورة من الحفل.

وقدمت بلقيس رقصة مع زوجها برومانسية على وقع أنغام أغنية ”أحبك“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما قبلت المطربة الشابة زوجها في فيديو آخر.

على الجانب الآخر، نشرت ”بلقيس“، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”انستجرام“، صورة برفقة زوجها، عقب الاحتفال وأمامهما تورتة عيد الميلاد، تحمل صورة أسد وتاج ذهبي، والذي دفع المتابعين للتعليق عليها.

وانتقد أحد المتابعين ”بلقيس“ قائلاً في تعليق على صورها: ”مو حلو حركاتك“، وقالت متابعة أخرى: ”زوجك ما بيعرف انو ما بيجوز يلبس الخاتم بالشاهد وانو حرام شرعا“.

وواصل الجمهور في انتقاد بلقيس، حيث قال متابع لها :“ما في إحساس العالمية كورونا وهاذى رقص وتصوير“، وقالت متابعة أخرى لها: ”الحين بلقيس ماتخاف من العين والله العين راح تدمر حياتك فوق تحت انتبهي“.

يذكر أن بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورُصّع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018.

وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.